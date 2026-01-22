RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor is aláírta a Béketanács alapító okiratát

19 állam- és kormányfő részvételével írták alá Davosban a Donald Trump által megálmodott Béketanács alapító okiratát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.22. 12:25
Módosítva: 2026.01.22. 12:28
megállapodás Béketanács Orbán Viktor megegyezés

Magyarország is alapító tagja lett a Donald Trump amerikai elnök által megálmodott Béketanácsnak, miután hazai idő szerint csütörtökön délelőtt 19 ország állam- és kormányfője aláírta az alapító okiratot. A Béketanácsba Donald Trump személyesen hívta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akit a davosi aláíráson kemény vezetőnek nevezett.

béketanács
Orbán Viktor is aláírta a Béketanács alapító okiratát / Fotó: Chip Somodevilla / GettyImages

Az alapító okirat aláírása előtt beszédet mondott az amerikai elnök, aki hangsúlyozta: most már „béke van a Közel-Keleten”, s megismételte azt az állítását, hogy nyolc háborút sikerült eddig lezárnia, majd azt sugallta, hogy „hamarosan egy újabb következik.” Az Oroszország-Ukrajna konfliktusban Trump szerint a múlt hónapban 29 000 ember, többségében katona halt meg, ami „szörnyű”.Azt állítja, hogy „jelentős előrelépést tesznek” a béketárgyalásokon.

A színpadon jelen lévő vezetőkre pillantva Trump bejelentette, hogy mindegyiküket kedveli.

Orbán Viktort kemény vezetőnek nevezte Trump, mielőtt a magyar miniszterelnök ellátta volna kézjegyével az alapító okiratot.

Trump azt állította, hogy a Béketanács az egyik legjelentősebb testület, amelyet valaha létrehoztak, és hogy „megtiszteltetésnek” vette, hogy felkérték az elnöki posztra. Gázával kapcsolatban az amerikai elnök azt mondta, hogy a Hamásznak vissza kell adnia az utolsó, elhunyt túszt Izraelnek.

Az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff szerdán egyébként azt mondta: már több mint húsz ország elfogadta a meghívást. A CNBC-nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy várhatóan húsznál is több, akár huszonöt világvezető csatlakozik a kezdeményezéshez - írja a Ripost.

Orbán Viktor: Kezet rá!

A miniszterelnök a közösségi felületein osztott meg pár gondolatot és egy képet az eseményről:

Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon. A háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben felépítettünk. A háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával. Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát. Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu