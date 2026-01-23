Orbán Viktor nem finomkodott: Davosban tegnap Zelenszkij elnök elvetette a sulykot

Mozgalmas napjai vannak Orbán Viktornak. A miniszterelnök a minap Davosban részt vett a Béketanács megalapításában, majd utána Brüsszelbe utazott, az EU-csúcsra, ahonnan rossz híreket közölt, ugyanis az unió befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét.

Orbán Viktor üzent Zelenszkij elnöknek Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Davosban tegnap Zelenszkij elnök elvetette a sulykot

A kormányfő a közösségi oldalán most egy friss bejegyzéssel jelentkezett. Ebben Orbán Viktor reagált Zelenszkij elnök szavaira, valamint az EU döntésére is.

Davosban tegnap Zelenszkij elnök elvetette a sulykot. Abban nincs sok újdonság, hogy a magyarországi választások közeledtével újra szájára vette a magyar kormányt, és személy szerint engem. Az már meglepő, hogy beszédében kiosztott minden más európai vezetőt is. Kevesli az Ukrajnának küldött támogatásokat, a fegyvereket és Európa eltökéltségét. Nem is kellett sokat várni a brüsszeliek válaszára: Ursula von der Leyen tegnap este bemutatta az Ukrajna fejlődését megalapozó útitervet. Ebben minden ukrán igényt befogadtak a brüsszeliek. 800 milliárd dollár Ukrajnának, gyorsított uniós csatlakozás 2027-ig, további támogatások, egészen 2040-ig. Idáig jutottunk. Miközben Zelenszkij elnök fordítva ül a lovon, a brüsszeliek fizetnének, mint a katonatiszt. Ehhez nekünk is lesz néhány szavunk. Jön a nemzeti petíció, ahol megüzenhetjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.