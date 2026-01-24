Szita Károly a Háborúellenes Gyűlésen: „Velünk az is nyer, aki nem ránk szavaz”

A korábbi gyűlésekhez hasonlóan telt házas volt a kaposvári Háborúellenes Gyűlés. Szita Károly, Kaposvár polgármestere az ország egyik legrégebbi városvezetője; 1994 óta minden önkormányzati választáson bizalmat szavaztak neki. Hosszú pályafutása során megtapasztalta, mihez vezet egy baloldali kormány, amely most visszatérésre készül.

Szita Károly Fotó: MW

Kaposvár polgármestere perceken át megszólalni sem tudott a nagy tapsviharban. Beszédében elmondta, hogy a jövő soha nem alakul magától. Alakítani kell felelősséggel, közös akarattal, jó döntésekkel. Szita Károly jó szívvel gondol azokra, akikkel annak idején együtt kezdték.

A polgármester Fidesz kongresszusán számot adott, hogy 30 éve visel a polgármesteri címet. Láthatta, milyen volt, amikor az országot a baloldalnak engedjük át. Emlékeztetett, hogy a jobboldal kormányok alatt építünk, a baloldali alatt védekezünk és annak is örülünk, ha túlélünk.

Három gyár is épült, nőttek a bérek, a családtámogatások, bevezettük a rezsicsökkentést. Világra szóló adómentesség az édesanyáknak, visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, hamarosan bevezetjük a 14. havi nyugdíjat is. Kaposváron az elmúlt 100 esztendő legnagyobb fejlesztési programját hajtottuk végre. Megújult intézmények. Ezek nem ígéretek, tények. Orbán Viktor kormánya hitt bennünk, mi pedig hittünk benne. Csupán ennyin múlott

– fogalmazott Szita Károly. Ismét döntések előtt állunk. Mkor minden egyes somogyi-kaposvári szava befolyásolja; háború lesz, vagy béke? bevándorló vagy Magyarország? Fejlődés, vagy megszorítás? A Tisza Párt ma ugyanazt kínálja, mint az elődei. Adóemelés, megszorítás, elvétel.

Nézzék meg azokat az országokat, ahol brüsszeli kormány van. Mit tesznek? Elveszik a pénzt a saját polgáraiktól, mert szükségük van a pénzre, hogy az ukrajnai háborút finanszírozzák belőle. Ez az, amit nem akarunk

– idézi Szita Károly szavait a Ripost.