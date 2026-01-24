Menczer Tamás: Ursula von der Leyen minden döntésével az európai érdekek ellen tesz

Ursula von der Leyen minden döntésével az európai érdekek ellen tesz. Támogatja a háborút, nem lezárni, hanem folytatni akarja, Ukrajnát be akarja hozni az Európai Unióba, finanszírozni akarja Ukrajnát, a gazdák tönkretételében oroszlán részt vállal. Ursula von der Leyen minden területen rossz döntéseket hozott. Távoznia kell. Az a probléma, hogy sokan beállnak mellé. Például a Tisza Párt. A Tisza nem szavazott von der Leyen ellen. A Tisza így elárulta a magyar gazdákat és beállt a háborúpárti von der Leyen mellé. Az ukránok már 1500 milliárd dollárt akarnak. Ez már felfoghatatlan összeg. A még súlyosabb baj, hogy Brüsszel, von der Leyen és az európai vezetők ezt befogadták és azt mondták, jól van, majd a tagállamok pénzéből megoldjuk, sőt, fel is veszünk benneteket az Európai Unióba már jövőre. Ha ez sikerül, 12 hónap múlva egész Európa háborúban áll majd. Von der Leyen Ukrajna bizottságot vezet. Azért csinálják ezt, mert Zelenszkij, von der Leyen és Weber is pontosan tudja, hogy ha béke van, a politikai karrierjüknek vége. Nekünk az a célunk, hogy mindebből kimaradjunk. Kimaradjunk a háborúból, kimaradjunk abból, hogy a magyarok pénzét elvegyék, hogy tönkretegyék a magyar gazdákat