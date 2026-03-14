Ezt üzente Orbán Viktor: A hazádnak szüksége van rád! Találkozzunk holnap a Békemeneten!

Vasárnap kerül megrendezésre a 12. Békemenet, amelyről sokan csak úgy beszélnek, hogy ez a valaha volt legnagyobb lesz. Főként azért, mert soha nem látott aktualitása van annak, hogy minél többen kiálljanak Magyarország békéje és szuverenitása mellett, valamint elítéljék az Ukrajna felől érkező zsarolásokat és fenyegetéseket – írja a Ripost.

A Békemenet az Elvis Presley térről fog indulni és a Kossuth térre fut be

Békemenet: A hazádnak szüksége van rád!

Ezzel a jelmondattal hirdették meg az idei első Békemenetet. Orbán Viktor miniszterelnök több bejegyzését tett ki a közösségi oldalán, hogy a részvételre buzdítsa azokat, akik kiállnak a brüsszeli háborúpárti politika ellen és elítélik, hogy hazánkat olajblokáddal zsarolja az ukrán elnök, aki őt, a családját, és minden magyar embert életveszélyesen megfenyegetett.

Találkozzunk holnap a Békemeneten! Én ott leszek holnap. Gyere el te is!

– írta közösségi oldalán a Orbán Viktor, majd egy másik, egy erősebb hangvételű videóban azt üzente, hogy "Szedd össze magad! Öltözz fel! Menj oda!"

Orbán Viktor bejegyzéséhez hozzászólt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai főtanácsadója is, aki úgy fogalmazott, hogy "amikor Zelenszkij fenyegeti és zsarolja a magyarokat, Brüsszel nyomást gyakorol Magyarországra, és a hazai szövetségeseik ukránra cserélnék a magyar érdeket, a hazánknak mindennél jobban szüksége van ránk! A Békemeneten találkozunk – álljunk ki együtt Magyarország mellett!"

Vasárnap a valaha volt legnagyobb Békemenetre készülünk - Rád is szükség van!

– írta a Facebookon a budapesti Fidesz elnöke, Szentkirályi Alexandra, aki legfőképp azokhoz szólt, akik még nem voltak Békemeneten. Mint írta, a meneten részt venni nemcsak egy fantasztikus közösségi élmény, hanem határozott kiállás Magyarország szuverenitása és békéje mellett.

Erre az összefogásra most különösen nagy szükség van, hiszen Magyar Péter azzal a Zelenszkijjel játszik össze, aki nem nyitja újra a Barátság kőolajvezetéket - teszi mindezt úgy, hogy az energiaárak amúgy is drasztikusan emelkednek az iráni konfliktus miatt

– tette hozzá és arra biztatott mindenkit, hogy mondjunk nemet Brüsszel és Kijev zsarolására, és mutassuk meg, hogy mi a nemzeti kormány mellett állunk, amely újra és újra kiáll a magyar érdekekért és a békéért!