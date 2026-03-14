Ezt üzente Orbán Viktor: A hazádnak szüksége van rád! Találkozzunk holnap a Békemeneten!
Minden bizonnyal ez lesz az eddigi legnagyobb Békemenet.
Vasárnap kerül megrendezésre a 12. Békemenet, amelyről sokan csak úgy beszélnek, hogy ez a valaha volt legnagyobb lesz. Főként azért, mert soha nem látott aktualitása van annak, hogy minél többen kiálljanak Magyarország békéje és szuverenitása mellett, valamint elítéljék az Ukrajna felől érkező zsarolásokat és fenyegetéseket – írja a Ripost.
Békemenet: A hazádnak szüksége van rád!
Ezzel a jelmondattal hirdették meg az idei első Békemenetet. Orbán Viktor miniszterelnök több bejegyzését tett ki a közösségi oldalán, hogy a részvételre buzdítsa azokat, akik kiállnak a brüsszeli háborúpárti politika ellen és elítélik, hogy hazánkat olajblokáddal zsarolja az ukrán elnök, aki őt, a családját, és minden magyar embert életveszélyesen megfenyegetett.
Találkozzunk holnap a Békemeneten! Én ott leszek holnap. Gyere el te is!
– írta közösségi oldalán a Orbán Viktor, majd egy másik, egy erősebb hangvételű videóban azt üzente, hogy "Szedd össze magad! Öltözz fel! Menj oda!"
Orbán Viktor bejegyzéséhez hozzászólt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai főtanácsadója is, aki úgy fogalmazott, hogy "amikor Zelenszkij fenyegeti és zsarolja a magyarokat, Brüsszel nyomást gyakorol Magyarországra, és a hazai szövetségeseik ukránra cserélnék a magyar érdeket, a hazánknak mindennél jobban szüksége van ránk! A Békemeneten találkozunk – álljunk ki együtt Magyarország mellett!"
Vasárnap a valaha volt legnagyobb Békemenetre készülünk - Rád is szükség van!
– írta a Facebookon a budapesti Fidesz elnöke, Szentkirályi Alexandra, aki legfőképp azokhoz szólt, akik még nem voltak Békemeneten. Mint írta, a meneten részt venni nemcsak egy fantasztikus közösségi élmény, hanem határozott kiállás Magyarország szuverenitása és békéje mellett.
Erre az összefogásra most különösen nagy szükség van, hiszen Magyar Péter azzal a Zelenszkijjel játszik össze, aki nem nyitja újra a Barátság kőolajvezetéket - teszi mindezt úgy, hogy az energiaárak amúgy is drasztikusan emelkednek az iráni konfliktus miatt
– tette hozzá és arra biztatott mindenkit, hogy mondjunk nemet Brüsszel és Kijev zsarolására, és mutassuk meg, hogy mi a nemzeti kormány mellett állunk, amely újra és újra kiáll a magyar érdekekért és a békéért!
Hogy a béke kérdése foglalkoztatja a leginkább a magyar embereket, jól mutatja, hogy a Nemzeti Petíciót már több mint másfél millió ember töltötte ki. Nem véletlen, hiszen ennek most óriási aktualitása van, mivel egyre intenzívebben fenyegetik az ukránok Magyarországot és zsarolják a Barátság Kőolajvezeték elzárásával. A balatonboglári Lázárinfó-expresszen is rengeteg háborúhoz kapcsolódó kérdést tettek fel a résztvevők. Eközben minden nap egyre világosabban látszik, hogy Magyar Péter a brüsszeli, és a kijevi érdekeket szolgálja, velük játszik össze, nem a magyar érdekeket védi.
Magyar Péter gyűlöletgyára úgy tűnik, hogy elég jól működik, mert elképesztő indulatokat korbácsol föl a fideszesekkel szemben
– mondta Lázár János, aki arra hívta fel ezután a figyelmet, hogy Zelenszkij és Magyar Péter hasonló típusú gyűlöletére, zsarolására és bosszúkísérletére világos nemet mondjunk most március 15-én!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre