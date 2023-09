Visszatérnek a legendák – Megmérkőznek egymással a TV2 rég nem látott műsorvezetői

Szombat este retro hangulat uralkodik el a TV2, Szerencsekerék VIP című műsorában. Az eredeti vetélkedő műsorvezetői, Gajdos Tamás, Klausmann Viktor és Pataky Györgyi próbálja ki magát a szókitalálásban.

Két évig ellenállt Klausmann Viktor

Klausmann Viktor, aki 1993-tól 1999-ig, majd 2011 és 2012 között vezette a műsort, a Metropolnak mesélt az élményről. Lapunk kérdésére elárulta, nem most kérték fel rá először, hogy játékosként szerepeljen a felújított műsorban.

„Két évig ellenálltam a felkérésnek” – reagált. „Az életem egy szép, hosszú időszakát ölelte fel a Szerencsekerék vezetése, három csatornánál is csináltam a műsort. Mondjuk úgy, a végére viszonylag elegem lett belőle” – viccelődött.

„Fenntartásokkal tehát, de végül mégis igent mondtam. Ahogy beléptem a díszletbe, rögtön visszajött a tízéves rutin, a mozdulatok. Magam is meglepődtem.”

„Át kell ütni a közöny falát"

A játék lényege és a díszlet is nagyban hasonlít az eredeti formátumra, ám a tempó változott.

„Felgyorsult körülöttünk a világ, a műsor ehhez igazodva harsányabb és pörgősebb lett, hiszen át kell ütni a közöny falát. Ehhez pedig Tibi nagyon ért” – utalt utódjára, Kasza Tibire.

Tibi igazi showman, Sydney van den Bosch pedig bájos teremtés, mosolygós, jó humorú, méltó utódja Pataky Györgyinek, illetve Prokopp Dórának, aki még ő előtte volt a Szerencselány.

Ez a formáció azért merőben más, mint a mi időnkben. Úgy mondanám: szerencsekerékkel megtűzdelt énekes, zenés szórakoztatás” – fogalmazott a műsorvezető.

A régi műsorvezetők most játékosként próbálták ki magukat. (Fotó: TV2)

Pimasz feladványok

„A mi adásunk nehéz volt, a feladványkészítőket külön meg is kell dicsérnem, nagyon elmés, és pimasz feladatokkal készültek. De erről egyelőre többet nem árulhatok el” – titokzatoskodott Klausmann, aki elárulta, Fortuna, a szerencse asszonya mennyire könyörületes hozzá az életben.

„Semmilyen szerencsejátékot nem játszom: nem lottózok, nem kártyázom. Olyan játékokat, vetélkedőket kedvelek, ahol az intellektus van a középpontban, a szerencsefaktor pedig minél kisebb. Egyébként hiszem, hogy a jó embereket eléri a szerencse. Persze, minden életben vannak hullámvölgyek, éppen ezért hálát adok a Jóistennek, amikor jól megy sorom” – árulta el a műsorvezető, aki tavaly vált háromgyerekes édesapává.

„A két tinédzser gyermekem, Tamara és Dominik a nyár nagy részében nálam dolgozott a strandon, Domonyvölgyben. A legkisebb gyermekem, Ármin, tíz hónapos lévén meg leginkább csak evett és pottyantott, de ez így van jól.”

„Most, hogy vége a szezonnak, megengedek magamnak néhány nap szabadságot. Illetve megkezdődik az éves »fogyóidőszakom«, nálam ugyanis úgy működik, hogy nyáron magamra szedek pár kilót, amit aztán ősszel, télen le kell dolgoznom. Tudom, hogy Kasza Tibi nemrég szép sikereket ért el ebben, úgyhogy lehet kikérem a tanácsát!” – tette még hozzá.