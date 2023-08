Vadonatúj részekkel és új sztárokkal folytatódik a Szerencsekerék: mutatjuk a részleteket

A TV2 népszerű vetélkedője most is szórakoztató és izgalmas, sokszor érzelmekkel teli pillanatokat tartogat majd azoknak, akik figyelemmel kísérik a legfrissebb részeket.

Napokon belül új epizódokkal jelentkezik a Szerencsekerék – Fotó: TV2

Vasárnapot követően hétköznap esténként folytatódnak az új adások, amelyek után egy másik közönségkedvenc, a Zsákbamacska tér vissza, amelyből egy részt szintén már vasárnap megnézhetnek azok, akik a TV2-t választják. A tavasszal közel 30 év után újra látható Zsákbamacska azóta sem talált legyőzőre, a március 12-i premier adása magabiztosan tartja a műsortoplista első helyét, és ezzel magáénak tudhatja az idei év eddigi legnézettebb műsora címet mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+). Repülőrajttal indul az őszi szezon, jövő héttől további bejelentések várhatók.

A jól bevált formula

A Szerencsekerékben most is 2 civil versenyző és 1-1 sztár teszi próbára tudását és szerencséjét, és száll harcba a mesés nyereményekért. A felhőtlen szórakozás mellett ezúttal is hatalmas a tét, hisz többmilliós összegek forognak kockán a fődíjjátékban.

A hírességek között a kerék mögé állnak majd például az ország legismertebb énekesei, színészei, ünnepelt sportolók, az internet sztárjai, de retró előadókkal is találkozhatnak a nézők. Az ismert arcok mellett izgalmas, vicces, ámulatba ejtő civil játékosok is megmérettetnek: az ifjú zsenitől a lélegzetelállító mutatványokra képes artistán át a csodás teljesítményű sportolókig.

A Szerencsekerék sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a június 14-től ismétlésekkel futó televíziós vetélkedő az átlag nézői részesedés alapján továbbra is nyeri az idősávját mindhárom kiemelt korcsoportban. A már megszokott időben, este 19:55-től futó ismétlések átlagos nézőszáma 649 ezer fő volt a teljes lakosságon belül, ami azt jelenti, hogy átlagosan a nézők 18,8%-a kísérte figyelemmel a műsort – több mint kétszer annyian, mint a fő konkurens RTL-t az azonos idősávban (RTL azonos idősáv: 7,9% SHR). Mindemellett a június 14-től augusztus 9-ig TV2-n adásba került minden egyes ismétlő epizód nyerte az idősávját, a teljes lakosság mellett a 18–59 éves korcsoport tekintetében is.

Igazi sztárdömping a Szerencsekerékben

A soron következő új adásokban többek között olyan sztárvendégekkel találkozhatnak a nézők, mint: Szabó Erika, Singh Viki, Gergely Róbert, Soltész Rezső vagy Kiss Endi. Közülük a sort Gergely Róbert nyitja vasárnap, két hölgy játékos társaságában. Ám hogy végül milyen eredménnyel zárul az este, az legyen meglepetés. Annyi viszont elárulható, hogy rendkívüli izgalmak várhatók.

Nagy büszkeség számunkra, hogy éves átlagban idén a TV2 a legnézettebb csatorna nemcsak teljes napon, hanem főműsoridőben is, mindhárom kiemelt korcsoportban. Repülőrajttal indítjuk az őszi szezont, és már vasárnap este látható lesz a Szerencsekerék legújabb része. Jövő héttől pedig folyamatosan jönnek az újabb bejelentések, rendkívül izgalmas időszak következik, a nézők színes repertoárból válogathatnak az elkövetkező hónapokban is

– tette hozzá Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója a csatorna közleményében.