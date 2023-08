Elképesztő teljesítmény! Világbajnok lett Gajdos Tamás

Gajdos Tamás Bath-i öttusa-világbajnokságon versenyzett a hétvégén, méghozzá senior kategóriában. A 65 éves műsorvezető ha már elindult, nem érte be kevesebbel és újra világbajnok lett.

Újra világbajnok lett Gajdos Tamás (Fotó: Facebook)



Gajdos Tamás magyar atléta, manöken, újságíró, tájfutó, magyar televíziós műsorvezető – írja a műsorvezetőről a wikipédia. De azt már kevesebben tudják róla, hogy világbajnok sportoló is. A legendás Szerencsekerékben megismert Gajdos Tamásnak mindig is élete volt a sport, de még 60 felett is versenyszerűen indul hazánk színeiben. Európa-bajnok lett a weideni Laser-Run EB senior egyéni számában, majd 2019-ben világbajnok lett Budapesten az Öttusa Vb keretében, három évvel később Lisszabonban szintén, és hétvégén újra világbajnoki érmet nyert Bath-ban.

Bocsi, nehéz megszólalnom egy ilyen ünnepi hétvégét követően… Augusztus 20-a Nemzeti Ünnepünk… Az Atlétikai Vb itthon a magyar atlétika ünnepe… …és akkor még ráadásul mindezek árnyékában az Öttusa Vb napjai is most kezdődtek itt Angliában - mindjárt néhány magyar laserrun arannyal! …köztük az egyik az enyém lett. Nem az első (4.), de a legnagyobb és legizgalmasabb küzdelemben megszerzett Laserrun Vb győzelmem - az biztos... Hihetetlen fordulatok után egy elsöprő hajrával sikerült nyernem, de nem volt egyszerű…

– írta Facebook oldalán a friss világbajnok.

A népszerű tévés nem is tagadja, ezért a büszkeségért kőkeményen meg kell dolgoznia: napi két órát edz, többnyire a legnagyobb melegben, 10 és 15 óra között.

„Az ember biológiai szükséglete az evés, az ivás és az alvás” – mesélte korábban a Borsnak Gajdos Tamás.

Ezek nélkül nem tudunk létezni. Én ebbe a sorba illesztem be a rendszeres testmozgást. Ha azt akarjuk, hogy idősebb korban rendesen mozogjon a lábunk, akkor használni kell. Ha nem akarunk fizikailag elsatnyulni, sportolni kell. Aktívabb heteimen reggel 6 órától 9 óráig az ATV Start című műsorát vezetem és délután pedig az esti Híradók miatt sietek vissza az ATV-be. Így csak késő délelőtt és kora délután van szabadidőm, amit magamra tudok szánni. Egy-két óra futás vagy biciklizés azonban mindig belefér. Ám ha kimarad egy-két nap edzés, már harmadnap rettenetes hiányérzetem van, amit igyekszem bepótolni.