„Jobban érzem magam a testemben” – Modellnek állt a nagypapa Nádas György

Rengeteget, több mint 20 kilót fogyott az elmúlt időszakban Nádas György, éppen ezért nem meglepő, hogy a mostmár csak kissé macis, de jóképű humorista egy modellügynökségnek is „megtetszett”. Nem először fordul Gyurival elő, hogy kamerák elé áll, hiszen évtizedekkel ezelőtt külföldön felkapott modellnek számított. Elegáns ruhadarabokat mutatott be a kifutókon, amire most, túl a 60-on, újra lehetősége nyílik.

Nádas György és Gajdos Tamás a 80-as években Fotó: Tények Plusz

– Először színházakban statisztáltunk, majd egyszer érkezett a felkérés, hogy részt vennék-e ebben a kalandban. Beleegyeztem, és hát óriási élmény volt például egy pizsamareklámban szerepelni együtt Vincze Viktóriával, az akkori legnagyobb női bálvánnyal, s Gajdos Tamással is látható vagyok fotókon – vallotta be Nádas György.

A 60+ a divat

Ugyan hazánkban még gyerekcipőben jár a dolog, de külföldön kifejeztetetten keresettek az idősebb modellek is – mesélte a megkérdezett szakember. Azonban ez Gyuri számára is elérhető, hiszen a 20 kilós, látványos fogyása után már testalkata is visszanyerte régi mivoltát.

Sokkal jobban érzem magam a testemben! Járom a lépcsőket, nem szuszogok, nem izzadok a színpadon, és még az unokám is, aki 11 éves, megjegyezte, hogy menjünk együtt sportolni, a »papa olyan sportos alakot öltött már«...

– mesélt a Tények Plusz stábjának a humorista a vadiúj terveiről.