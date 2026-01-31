Németh Kristóf: Ijesztő, hogy a gyerekeim háborúsat játszanak az óvodában

Január 31-én Hatvanban rendezték meg a Háborúellenes Gyűlést, amely előtt a Mandiner stúdiójában a felvezetőműsor vendége volt Németh Kristóf is. A színész őszintén beszélt arról, miért vállalja nyíltan, melyik politikai oldallal szimpatizál, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy korábban ez egyáltalán nem volt bevett gyakorlat a művészvilágban.

Németh Kristóf és Young G Béci volt a Mandiner műsorának a vendége (Fotó: YouTube)

„Teljesen más volt 20-30 évvel ezelőtt. Nem is volt divat annyira, sőt a művészvilágban, a színésztársadalomban inkább az volt a kirívó, hogy ha valaki bármelyik oldalon is exponálta magát, vagy elmondta a véleményét, mert ugye azt mondtuk – és lehet, hogy ebben van valami –, hogy akkor az ember megosztja azt a közönséget, akitől meg elvárná, hogy az este bejöjjön a színházba, elmenjen egy koncertre. Azt gondolom, hogy bármelyik kollégám bárhogy gondolkodjon, mondjon rólam bármit politikai alapon, sokkal nagyobb az a halmaz, amiben közös dolgaink vannak, mint amiben különbözünk egymástól: az, hogy ugyanaz a szakmánk, az, hogy ebben az országban tervezzük a jövőnket, ez a hazánk, az, hogy ehhez a nemzethez tartozunk, a nyelvünk” – mondta Németh Kristóf, akinek szavait a Bors idézte.

Németh Kristóf gyerekei háborúsat játszanak

A színész szerint az igazi előrelépés kulcsa a társadalmi összefogás lenne, amelyből nemcsak a jelen, hanem a következő generációk is rengeteget profitálhatnának. Háromgyermekes édesapaként ezt a szemléletet igyekszik otthon is továbbadni.

„Ha megpróbálnánk összefogni egymással, össztársadalmi szinten egymásra nézni, és egy irányba nézni, és nem acsarkodni, akkor abban hihetetlen aranytartalékok vannak még, és akkor szerintem ez az ország még százszor jobban tudna teljesíteni. Olyan jó lenne ezt átadni a következő generációnak. Én is három gyermek apjaként, egy 18 éves, egy 6 éves és egy 2 és fél éves fiúnak az apukájaként ezt próbálom átadni a gyerekeimnek, hogy próbáljunk békét teremteni belül is, a társadalmon belül is, a szakmákon belül is, mert ha a mi belső békénk megvan, akkor határ a csillagos ég.”

Németh Kristóf személyes példákon keresztül arról is beszélt, mennyire megváltozott a világ, és milyen hatással van mindez a gyerekekre. Úgy érzi, az ő generációja még megúszta azt, amit ma a fiatalok már nem kerülhetnek el.

Az én generációm úgy nőhetett fel, hogy igazi háborúval nem találkoztunk. Láttunk filmeket a háborúról, de alapvetően valóságos háborúval nem találkoztunk, és nem lehetett online nézni gyakorlatilag a barbarizmust. Az én gyerekeimről, amikor – és ezt borzasztó kimondani –, de azt hallom, hogy háborúsat játszanak az óvodában, az ijesztő. Mindaz, ami történik, mindaz, ami a világban van, rögtön eljut a gyerekekhez, és mint egy szivacs, veszik fel a dolgot. Ez volt egy óriási nagy szembesülés nekem, hogy az én gyerekeim már nem tudnak háborúszűzek lenni ilyen szempontból. Nekik nem lesz olyan gyerekkoruk és fiatalkoruk, mint amilyen az enyém volt, hogy csak hallomásélményeink és olvasmányélményeink voltak erről.

Németh Kristóf szerint értékelni kellene azt, hogy itthon béke van

A beszélgetés végén a színész arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország helyzete sok szempontból kivételes, és ezt hajlamosak vagyunk természetesnek venni. Szerinte a béke értékét igazán azok érzik, akik látták a világ más arcait is.