Nacsa Olivér: „onnantól kezdve nem Ukrajna áll háborúban Oroszországgal, hanem az Európai Unió”

Sok sztár azonosul a hatvani Háborúellenes Gyűlés szellemiségével. Nacsa Olivér saját tapasztalatai alapján mondta el, miért tartja kulcsfontosságúnak a békét, a biztonságot és a megfontolt döntéseket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.31. 10:42
Módosítva: 2026.01.31. 11:29
Háborúellenes Gyűlés Nacsa Olivér Hatvan

Az elmúlt időszak világpolitikai feszültségei egyre több közéleti szereplőt késztetnek arra, hogy nyíltan és személyes hangon fogalmazza meg véleményét. A háború közelsége, Európa bizonytalan reakciói és Magyarország különutas politikája olyan témák, amelyek nemcsak a politikai elemzőket, hanem az emberek mindennapjait is érintik. Egyebek között ezért is tartják – most éppen Hatvanban – a DPK Háborúellenes Gyűléseit. Nacsa Olivér szavai pedig igencsak egybecsengenek a rendezvény szellemiségével.

Nacsa Olivér szavai egybevágnak a Háborúellenes Gyűlés mondanivalójával.
Nacsa Olivér strasbourgi tapasztalásai egy életre beleivódtak a humorista emlékezetébe (Fotó: Mediaworks)

Nacsa Olivér háborúellenes gondolatai sosem voltak aktuálisabbak

„Szerintem mindig a biztos választás az, ami a megnyugtató választás egy olyan világpolitikai helyzetben, amit nap mint nap tapasztalunk. A háború szele itt leng körülöttünk minden egyes nap. Ezek nem légből kapott dolgok, hanem valós érzések" – árulta el a humorista, akinek szavait a Bors idézte. Nacsa Olivér szerint különösen nyomasztó az, ahogyan Európa reagál a jelenlegi háborús helyzetekre, és ezzel éles ellentétben áll Magyarország álláspontja: 

Nyomasztó látni, hogy Európa hogyan viszonyul a háborúhoz, és ezzel szemben Magyarország láthatóan mennyire ki akar maradni ebből az egészből

– szögezte le.

Nacsa Olivér nem kér a háborúból.
Nacsa Olivér Orbán Viktor álláspontjával tud leginkább azonosulni, ami a háború kérdéskörét illeti (Fotó: Mediaworks)

Volodimir Zelenszkij ultimátuma elfogadhatatlan

Nacsa Olivér az ukrán–orosz háború kapcsán egy régóta hangoztatott, szerinte súlyos következményekkel járó forgatókönyvre is felhívta a figyelmet: Régóta erről szól a fáma: Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy 2027-ben Ukrajnának csatlakoznia kell az Európai Unióhoz. Ha ezt Brüsszelben átnyomják, az azt jelenti, hogy onnantól kezdve nem Ukrajna áll háborúban Oroszországgal, hanem az Európai Unió” – magyarázta. A megszólalás azonban igazán személyessé akkor vált, amikor egy nyolc évvel ezelőtti traumatikus élményét idézte fel:

Azért mondhatom ezt hitelesen, mert 2018-ban túléltem egy terrortámadást Strasbourgban, a karácsonyi vásárban. Csupán egy vacsorafoglalás miatt mentünk tovább egy ötven kilométerre lévő városba. Az unokatestvéreimmel a dómban sétáltunk, és mire odaértünk a másik városba, már úgy fogadtak minket, hogy hallottuk-e, mi történt Strasbourgban. A karácsonyi vásárban négy embert öltek meg. Ez lett Európából…

– mondta lemondóan.

Szerencsére megúszta a tragikus eseményt

A történet mély nyomot hagyott benne, és saját bevallása szerint örökre megváltoztatta  gondolkodását: „Majdnem áldozata és része voltam ennek a tragédiának. Aki egy ilyen helyzetet átél, az onnantól kezdve nem tudja azt mondani, hogy ezt a bevándorláspolitikát támogatni tudja.” Nacsa Olivér ezúttal sem kertelt: világosan, személyes élményekre támaszkodva beszélt arról, miért tartja a biztonságot és az óvatosságot Európa jövőjének egyik legfontosabb kérdésének.

Itt nézheted a HÍR TV hatvani Háborúellenes Gyűlését:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
