Elkészült a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása, melyből világosan kiderül: a választók 71 százaléka nem támogatná a kötelező sorkatonai szolgálatot Magyarországon. A kérdés leginkább a Tisza Párt fiatal szavazóit bizonytalaníthatja el, minthogy Magyar Péter és párttársai tagjai a háborús felkészülést támogató Európai Néppárt frakciójának.

Nézőpont-felmérés: a magyarok nagy többsége ellenzi a sorkatonaságot (Fotó: Pexels/Somchai Kongkamsri – Képünk illusztráció)

Az elmúlt hónapokban már nemcsak elméleti kérdésként merült fel az Európai Unió és több tagállam vezetőiben, hogy felkészítse az európaiakat egy közvetlen katonai konfrontációra Oroszországgal. Nem csupán reális forgatókönyvként számolnak azzal, hogy katonákat küldjenek az orosz-ukrán konfliktusba, hanem különösen a tervezett ukrán EU-csatlakozással egy európai-orosz háború lehetősége is napirendre került. A háborúra készülés legegyértelműbb intézkedése a sorkatonaság visszaállítása, amelyről Lettország már 2023-ban döntött, a horvát kormány 2026 első napjaiban küldte ki katonai behívóit, Németország pedig úgynevezett „szükségalapú sorkatonaságot” vezetett be.

Hazánkban Magyar Péter és párttársai tagjai a háborúpárti Európai Néppárt frakciójának, leendő országgyűlési képviselőjelöltjük, Ruszin-Szendi Romulusz pedig kifejezetten hangsúlyozta, hogy a sorkatonaság csak felfüggesztett intézmény, ezért „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”. Ezzel szemben a kormánypártok egyértelműen a háború és a sorkatonaság ellen foglalnak állást.

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásban vizsgálta meg a sorkatonaság esetleges visszaállításának társadalmi megítélését Magyarországon. Az eredmény egyértelmű népszerűtlenséget mutat a magyarok körében, hiszen a teljes választókorú népesség több mint 70 százaléka nem támogatná a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetését, sőt a kutatás nem talált olyan társadalmi csoportot, ahol ne lenne legalább kétharmados elutasítottsága ennek az intézkedésnek. Ezzel szemben a választók egynegyede egyetértene a sorkatonaság visszaállításával és mindössze két százaléknyian nem tudnak vagy akarnak állást foglalni a kérdésben.