Nézőpont Intézet: a magyarok többsége elutasítja Ukrajna uniós csatlakozását és az ország katonai támogatását

Ez derült ki a közvélemény-kutatás eredményeiből.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 09:41
vélemény közvélemény-kutatás Ukrajna Európai Unió

A magyarok nagy többsége van rossz véleménnyel mind Ukrajna európai uniós csatlakozásáról (67 százalék), mind katonai támogatásáról (69 százalék)derül ki a Nézőpont Intézet és az MTVA együttműködésében közölt közvélemény-kutatás eredményeiből.

A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményei egyértelmű elutasító álláspontot tükröznek hazánkban Ukrajna Brüsszel által szorgalmazott uniós felvétele és katonai támogatásával szemben.

A magyarok 67 százaléka van rossz véleménnyel keleti szomszédunk lehetséges tagságáról az Európai Unióban és mindössze egy ötöd (21 százalék) támogatná azt. A tavalyi évvel összehasonlításban lényeges változás, hogy tovább nyílt az olló a kérdésben, hiszen 2025 áprilisához képest nőtt az elutasítók (62 százalékról 67-re) és egyben jelentősen csökkent a tagságot helyeslők aránya (29 százalékról 21-re). Még ennél is többen ellenzik Ukrajna katonai támogatását, hiszen 21 százaléknyi pozitív vélemény mellett 69 százaléknyian vélekednek negatívan róla.

Mindez a választásokhoz közeledve azért különösen érdekes, mert a teljes magyar társadalom kétharmados többségének álláspontjával szemben a Magyar Péter által kezdeményezett tavalyi Tisza-pártszavazáson a párt híveinek egyértelmű többsége, 58 százaléka voksolt arra, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen.

 


 

 

