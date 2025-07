Kehi-jelentés: Ruszin-Szendi közpénzből költött százmilliókat a villájára

A beszerzések jelentős része nem a szolgálati lakás alapvető funkcióját szolgálta, hanem a volt vezérkari főnök és felesége személyes kényelmét, egyedi igényeit elégítette ki. A volt vezérkari főnök és felesége igényei alapján számos prémium és egyedi gyártású bútor, illetve berendezési eszköz került beszerzésre, amelyek messze túlmutattak a rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközök körén. A volt vezérkari főnök által megrendelt egy-egy berendezés, eszköz önmagában több milliós tétel volt. A vizsgálati jelentés tételesen felsorolja a Ruszin által megrendelt eszközöket. Például:

egyedi, prémium kerti magaságyás 18 millió Ft,

prémium masszázsmedence ( jakuzzi) 7,6 millió Ft,

egyedi készítésű beltéri szauna 6,7 millió Ft,

kemence és grillsütő 6,5 millió Ft,

billiárdasztal 4 millió forint,

egyedi gyártású prémium ülőgarnitúra 4 millió forint,

több franciaágy darabonként 2 millió forint,

prémium beépíthető konyhai eszközök:

kávéfőző 720 ezer forint,

hűtőszekrény 975 ezer forint,

masszázsfotel 749 ezer forint,

borhűtő 360 ezer forint,

robotporszívót, gőzállomást alakítottak ki, több sminkasztalt és televíziót vásároltattak, illetve prémium szórakoztató elektronikai eszközök és playstation beszerzését kezdeményezték közpénzen.

Azon túl, hogy magas minőségű, drága berendezési tárgyakat szereztettek be, emellett még fürdőruhákat, férfi fürdőnadrágokat, köntöseket, ágyneműket, egyedi tapétákat, baldachint, hálószobai plafontükröt és prémium matracokat is kértek. A kert és terasz is prémium szintű felszerelést kapott, kültéri konyhát alakítottak ki, napozóágyakat, függőszéket vásároltak.

A jelentés megrendelő emaileket is tartalmaz Ruszin-Szendi Romulusztól és feleségétől.

Ruszin-Szendi Romulsz pl. egy emailjében azt írja, hogy

szeretnénk egy whiskys hordót dizájnként a billiárdasztalhoz és egy kisebbet a dolgozó szobába szervíz asztalként,

a tetőteraszra párna- és köntöstárolót is kért. A szolgálati lakást a volt vezérkari főnök 2023 januárjától 2023 májusáig használta, majd kiköltözött. A milliárdos kiadással kialakított ingatlant Ruszin-Szendi nem vásárolta meg, azóta is üresen áll, új bérlőt nem találtak, így a HM EI Zrt.-nek bevétele nem származik belőle, miközben a fenntartási és karbantartási költségek 2023. január 1. és 2025. április 30. között összesen 10,3 millió forintot tettek ki.