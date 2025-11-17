Németh Kristóf élete formájában van ötvenévesen

Németh Kristóf felesége, Zita, rendkívüli ajándékkal lepte meg a sztárt: egy luxushajóutat szervezett. Születésnapja tehát igazán kalandosra sikerült – mintha egy Ázsia Expressz-jelenet elevenedett volna meg. Felesége mellett gyermekei is elkísérték erre az elképesztő útra. A színész szíve hálával telt meg, de a legfontosabb mégis az volt, hogy családja körében ünnepelhetett, távol a hétköznapok zajától.

Németh Kristóf elképesztő formában van. (Fotó: Németh Kristóf)

Az 50 az új 30 – állítja Németh Kristóf

Bár az utazás élményei elképesztő történetekkel gazdagították, talán még fontosabb, hogy kiszakadhatott a mókuskerékből, és valóban jelen lehetett a szerettei számára. De nem ez volt az egyetlen izgalmas történet az ötven évével kapcsolatban. Nincs könnyű dolga annak, aki ránézésre szeretné kitalálni, hogy Németh Kristóf hány éves. A jelenlegi kondícióját tekintve ugynis inkább erősíti a harmincasok táborát, mint az ötvenesekét, amiért mindent meg is tesz.

Az utóbbi évben a színésznek nem csak a családdal töltött minél több, értékes idő vált kulcsfontosságúvá, hanem az egészsége is. Tudatosan kezdett el dolgozni magán és az elmúlt időszak alatt sikerült megszabadulnia 20 kilótól. Aki valaha is próbált már megszabadulni súlyfeleslegétől, tudhatja, hogy ez nem kis áldozattal jár. Rengeteg energiabefektetésbe került, a rendszeres sport és tudatos életmód viszont meghozta a gyümölcsét.

Ifjúkorom legjobb versenysúlyában és kondijában vagyok. A napi sport része lett az életemnek

– meséli büszkén Kristóf.

Az ötvenes éveibe lépő színész ma fiatalosabb, energikusabb és céltudatosabb, mint valaha (Fotó: Szabolcs László)

Új én, új tervek

Bár az idei év hátralévő részében szeretne minél több időt a családjára fordítani, Kristóf szakmai tervei továbbra is lendületben vannak. A Fórum Színház igazgatójaként olyan előadásokon dolgozik, amelyek valódi értéket élményeket teremtenek.

A színházi munkákban abban a szerencsés helyzet vagyok, hogy a saját magam ura vagyok. Saját magam főnökeként dönthetek a saját időbeosztásomról

– meséli a színész.

Színházigazgatóként is nagy tervei vannak, de a tévéből sem szeretne háttérbe vonulni. „Az sem titok, hogy a Farm VIP-ben fogok visszatérni a képernyőre, amit nagyon izgatottan várok” – fűzi hozzá.

A jövőre vonatkozóan egyelőre nem szeretne minden részletet elárulni, de annyit elmondott: 2026-ra már most tele van tervekkel, amelyekhez szüksége lesz arra az erőre és vitalitásra, amelyet kemény munkával épített fel.