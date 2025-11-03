Németh Kristóf elbúcsúzott az országtól: „Most van az, hogy kicsekkolok”

Az idő repül, de bizony akadnak köztünk olyan szerencsések, akikre valahogy nem igazán hat a vasfoga. Ilyen Németh Kristóf is, aki valahogy nem és nem öregszik. Ennek oka, saját bevallása szerint a fiatal és gyönyörű felesége, valamint két pici közös gyermekük, akik együtt és külön-külön is fiatalon és fitten tartják az Ázsia Expressz idei szériájának nagy „menetelőjét”. A színész november 5-én, szerdán 50 éves lesz és a jeles jubileum alkalmából egy különleges ajándékot kapott a feleségétől, Zitától.

Németh Kristóf csak követte a felségét, aki meg sem állt vele és két közös kisfiúkkal a reptérig (Fotó: Facebook)

Németh Kristóf: „Viszlát...!”

A házaspár közös szenvedélye az utazás, így Zita megszervezett egy kalandos, családi nyaralást, amire éppen november 1-jén indultak. Németh Kristóf egy rövid, lényegre törő poszttal és egy beszédes fényképpel avatta be követőit az addig előtte is titkolt kaland kezdetébe.

A Fórum Színház igazgatója nem sokkal később, egy rövid videóval jelentkezett, melyben néhány részletet árult el a rá és családjára váró szülinapi kalandról. „Az a helyzet, hogy a feleségem az idei évben, amikor is napokon belül ötvenéves leszek, az Ázsia Expressz tematikájára fűzte fel a meglepetés születésnapomat. Ma reggel is kaptam egy borítékot, de erről egy hosszasabb videóban be fogok számolni.”

Viszont most van az, hogy kicsekkolok! Úgyhogy, sziasztok! Mi lassan elindulunk egy nagyon izgalmas utazásra

– próbált titokzatos lenni Németh Kristóf, aki jól láthatóan egy tengerjáró hajó fedélzetéről jelentkezett be követőihez. Később egy újabb videó került fel a színész közösségi felületeire, melyben édesanyját köszöntötte, aki hétfőn ünnepelte születésnapját. Ezután nem sokkal pedig az is kiderült, hogy hová is utaztak a családdal, vagyis inkább megtudhattuk, a kalandos utazás első állomását: „Palermóban vagyunk. A gyerekek már szaladnak is be a tengerbe és ezt fogom tenni én is. Egészen elképesztő, amit a feleségem művelt a születésnapom kapcsán. Nincs is nála jobb utazás- és meglepetésszervező” – hangzik el Németh Kristóf legfrissebb videójában.