Szájrapuszit ért a nagy találkozás – Különleges élményben volt része Németh Kristófnak

Németh Kristóf újra megmutatta, hogy mennyire közvetlen és életigenlő személyiség. A színész ezúttal egy különleges találkozásról osztott meg élményt a közösségi oldalán, amely pillanatok alatt belopta magát a rajongói szívébe.

Németh Kristófot lenyűgözte a különleges cibetmacska (Fotó: Mediaworks archív)

Németh Kristóf Mikitől kapott szájrapuszit

Németh Kristóf az utóbbi időben rendre lenyűgöző pillanatokat mutat meg a nagyvilágnak az egzotikus környezetről, ahol az Ázsia Expressz forgatásai zajlottak. Bali szigetén a természet szépsége és az állatok közelsége teljesen magával ragadták. Németh Kristóf barátok közt rögzítette videóra azt a szívmelengető jelenetet, amit aztán a közösségi oldalán tett közzé, s amelyet követői egyszerűen imádnak.

A felvételen Kristóf karjaiban egy cibetmacska, pontosabban Miki, a helyi kis kedvenc látható. A színész nagy szeretettel simogatja az állatot, aki cserébe meglepő közvetlenséggel viselkedik: szájon puszilja őt.

Jaj, de nagyon aranyos, Úristen! Akarok cibetmacskát, de aranyos vagy! Jaj Miki, hát te nagyon kedves vagy

– hallatszik Kristóf lelkendezése és nevetése a videóban.

A játékos jelenethez a színész frappáns címet is választott.

Barátom, a cibetmacska… Tudjátok, Ő ‘csinálja’ a világ legdrágább kávéját a Kopi Luwakot!

A kisállat végül meg is kapta méltó jutalmát: egy ízletes falatot Kristóf tenyeréből. A felszabadult hangulat mindenkit magával ragad, aki megnézi a videót, hiszen ritkán látni cibetmacskát ilyen közvetlen helyzetben.

Örök emlék marad a játékos találkozás (Fotó: Mediaworks archívm)

Mesés kávészünet

A cibetmacskák legismertebb „különlegessége”, hogy az általuk elfogyasztott és megemésztett kávészemekből készül a világ egyik leghíresebb és legdrágább kávéja, a Kopi Luwak. Bár Indonéziában turisztikai kuriózumként tartják számon, sokan vitatják a módszer etikus voltát, hiszen gyakran állatkínzás árán állítják elő.

A színész azonban ezúttal nem a kávéról, hanem a megható találkozásról akart beszámolni. A rajongók pedig láthatják, hogy Németh Kristóf Ázsia Expressz forgatása során is mennyire felszabadultan élvezte a különleges pillanatot – egy álomszép, egzotikus környezetben.