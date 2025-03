Németh Kristófnak mára a családja fontosabb, mint a karrierje

Németh Kristóf nagycsaládos édesapa, immár három fiúgyermekkel büszkélkedhet, ugyanis Lóci, Levente és Olivér minden boldogsága, és persze a felesége, Zita, akivel 7 éve házasok. Az elsőszülött fia ebben az évben lesz 18 éves, akinek testvérei még kisebbek: Levente 5 éves, míg Olivér még csak másfél esztendős. A népszerű színész legnagyobb gyermeke már erőteljesen kamaszodik, viszont a mai napig közel állnak egymáshoz. Sajnos azonban mostanában egyre kevesebbet találkoznak, mivel Lóci már javában a saját, önálló életét éli. A Fórum Színház igazgatója lapunknak beszélt arról, hogy milyen csodás kapcsolatot ápol fiaival.

Németh Kristóf gyermekeinek él, a színész számára a családja az első – Fotó: Mediaworks Archív

A színész és fia sajnos kevesebbet találkoznak mostanában

„A legnagyobb fiam már több mint kamasz: egy kis felnőtt tulajdonképpen. Azonban persze közben mindig is a gyermekem marad. Jelenleg viszont alig-alig látom, hiszen most a bázisa az anyai ház, Budapest határában. De ez szerintem természetes, mivel ő is éli az életét, valamint nagyon szép sikereket ér el a sportban és az iskolában is. Így nem csoda, hogy Levente fiam bálványként tiszteli a bátyját, fel néz rá és nagyon szeretik egymást” – beszélt Németh Kristóf legidősebb fiáról, aki egyébként magántanuló, valamint juniorválogatott golfozó, így kifejezetten elfoglalt és már kevesebb időt tud tölteni édesapjával. Ezt a színész pedig teljes mértékben elfogadja.

Kristóf imádja azt, hogy három fia van, mivel így sok megélt tapasztalatát és általa jónak tartott értékrendet tud átadni nekik. Habár bevallotta, hogy rengeteget változott a világ azóta, amikor még ő volt gyerek, ezáltal pedig nagyon felkészülten kell követnie a modernizációt egy mai szülőnek, mint amilyen ő maga is.

Németh Kristóf felesége, Zita itt még várandós volt – Fotó: Forgács Bea

Németh Kristóf családja fontosabb számára, mint a karrier

Az nagyon izgalmas, hogy három teljesen különböző korban lévő fú apukájaként kell megállnom a helyemet. Számomra már régóta sokkal komolyabb és nagyobb feladat, mint bármiféle szakmai kihívás. Fontos persze a karrier meg a munka, de nekem tényleg első a családom

– nyilatkozott lapunknak a színész, aki feleségével és két kisebb gyermekével él nagy boldogságban Szentendrén.