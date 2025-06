Újabb törvénytelen költségvetést készül elfogadni Karácsonyék csapata – bűvésztrükkel próbálják kozmetikázni Budapest csődjét!

A fővárosi költségvetés törvénytelen – ezt nem csak mi mondtuk, hanem maga a Kúria is kimondta

– jelentette ki lapunknak Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető tanácsadója a június 25-ei, szerdai közgyűlés előtt.

A költségvetés, amit szerdán nyújtanak, be szintén törvénytelen (Fotó: Mehaniq / Shutterstock – Képünk illusztráció)

Megtudtuk: a főpolgármester és a Karácsony–Vitézy–Tisza-frakció a mai napon újabb törvénytelen költségvetési javaslatot készül elfogadtatni.

Ahogy Wintermantel fogalmazott:

A fővárosi vezetés most egy törvénytelenséget próbál egy másik törvénytelenséggel leplezni.

A Kúria már korábban megállapította: Budapest idei költségvetése törvénytelen volt, mert kihagyták belőle a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét. Most ugyan beírják ezt a kiadási oldalra, de bevételi oldalon fiktív, légből kapott pénzekre alapoznak.

Beírták, hogy a 2023-as és 2024-es vitatott összegeket majd kártérítésként visszakapják – de nincs ilyen bírósági ítélet, sem jogszabályi alap

– hangsúlyozta a szakértő.

A mostani költségvetési tervezet legnagyobb botránya tehát az, hogy a bevételi oldalon olyan pénzösszegekkel számolnak, amelyek valójában nincsenek is a főváros számláin, sőt, egyáltalán nem biztos, hogy valaha is lesznek. Karácsonyék ugyanis a 2023-as és 2024-es vitatott szolidaritási hozzájárulások egy részét feltételezett kártérítésként írták be, noha erről semmiféle bírósági ítélet vagy jogszabály nincs.

Ez vágyálom, nem pénzügyi tervezés

– figyelmeztetett Wintermantel Zsolt.

Ilyet jogszerűen egyszerűen nem lehet beírni a költségvetésbe.

Wintermantel szerint:

Ez pontosan olyan, mintha valaki a gyerek nyári táborát abból akarná kifizetni, hogy hátha a szomszéd majd ad rá pénzt.

A valóság azonban az, hogy a pénz jelenleg nincs ott a főváros kasszájában. A szakértő szerint

bűvésztrükk, amit a cirkuszban még elnéz az ember – de a városvezetésben üldözendő.

A közgyűlés június 25-én, szerdán szavaz az új költségvetésről. A kérdés már nem az, hogy Budapest pénzügyi helyzete súlyos-e, hanem az, hogy a városvezetés meddig folytathatja ezt a törvénytelen játékot a budapestiek kárára.