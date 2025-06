Megúszta Karácsony? Nem, csak néhány hónap haladékot kapott

Karácsony Gergely büszkén posztolta: "Visszaszereztük Budapest pénzét, és megkaptuk a jogvédelmet. Már megint pert nyertünk az állammal szemben". A főpolgármester győzelemként közölte a bíróság friss döntését és rögtön úgy kezelte ezt, mintha igazat adtak volna neki. De nem ez történt.

Karácsony győzelemnek titulálta a friss bírósági döntést Fotó: MW

Májusban a Magyar Államkincstár már 10 milliárd forintot levett a főváros számlájáról, az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás címén. Most azonban a Fővárosi Törvényszék úgy döntött: ezt az összeget vissza kell adni Budapestnek, és a további pénzek behajtását is ideiglenesen fel kell függeszteni.

Máris győzelemként értelmezte ezt a hírt Karácsony és követői, pedig nem erről van szó: a bírósági döntés nem jogerős, és ideiglenes. A főváros ezzel a döntéssel csupán néhány hónapnyi időt, „lélegzetvételnyi” haladékot kapott, a per ugyanis még folyik, és egész egyszerűen amíg nincs végleges ítélet, addig nem kell fizetnie.

Budapest beperelte a Magyar Államot, mert szerintük a rájuk kivetett 2025-ös szolidaritási hozzájárulás összege túl magas, és az előírás sem teljesen szabályos. Mivel a per kimenetele egyelőre nincs eldöntve, a bíróság úgy látta, jobb, ha ideiglenesen felfüggeszti a követelés végrehajtását, hogy később, ha Budapest netán nyerne, ne álljon elő egy nehezen visszafordítható helyzet.

A bíróság indoklásából az is kiderült: ha a főváros most is kénytelen lenne kifizetni ezeket a milliárdokat, könnyen elfogyhatna a napi működéshez szükséges pénze, a város likviditása veszélybe kerülne.

Mi az a szolidaritási hozzájárulás, amit Karácsonyék szerint nem kellene fizetni?

Ez tulajdonképpen egy különadónak is tekinthető befizetés, amit a gazdagabb önkormányzatoknak, például Budapestnek kell leróniuk a központi költségvetésbe. Ezt a pénzt a szegényebb települések támogatására fordítják. Hasonló rendszert több más országban is alkalmaznak: Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és az EU-n belül is. Európai Unió Kohéziós Alapja is erre az elvre épül.

Fontos látni: a főváros pénzügyi helyzete ettől nem oldódott meg. A mostani döntés csupán átmeneti haladékot jelent, néhány hónapnyi időt, amíg a per le nem zárul. Ha a főváros később elveszíti a pert, ugyanúgy ki kell majd fizetnie a teljes szolidaritási hozzájárulást, ráadásul addigra a pénzügyi helyzet nem lesz jobb, sőt, a csődveszély akkor is fennmarad.