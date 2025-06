Csőd: a BKV dolgozók nem ültek fel Karácsony hazugságcunamijának, de van itt még más is…

Erősen punnyadt szaga van Karácsony Gergely gyűlöletkampányának. A Metropol információi szerint a főpolgármester elhibázott gazdálkodásával nem akarnak azonosulni a BKV-dolgozók, ahogyan a budapestieket sem akarják emiatt megszívatni sztrájkkal, leállással vagy azzal a Karácsony-féle politikai propagandát harsogó üzenettel, amit az utasoknak kapcsolnak be a járatokon.

Csőd: már mínuszban volt a büdzsé, de csak azért is kellett az a Rákosrendező Fotó: Csudai Sándor

Mint ismert, a Tisza–Karácsony–Vitézy szivárványkoalíció egy év alatt csőd- közelbe kormányozta a fővárost, a kötelezően előírt szolidaritási hozzájárulás betervezése nélkül, 50 milliárdos hiánnyal fogadták el tudatosan az idei költségvetést, majd ugyanekkora értékben elköteleződtek önként és dalolva Rákosrendező megvásárlására, pedig már akkor is mínuszban volt a főváros kasszája. A törvény által előírt szolidaritási hozzájárulást végül inkasszálta az államkincstár. Karácsony szokás szerint nem vállalja a felelősséget, politikai gyűlöletkampánnyal hárítaná azt a kormányra, belengetve, hogy például leállíttatja a tömegközlekedést, ám az még mindig nem derült ki, hogy hová lett a budapestiek pénze. Mire herdálta el Karácsony az évek alatt azt a több száz milliárdot, illetve a Magyar Péter-féle Tisza segítségével a budapestiek pénzét? Miért szavaztak meg együtt tudatosan egy olyan költségvetést, amely törvénytelen? Szentkirályi Alexandra fideszes frakcióvezető szerint egyre élesebb a gyanú, hogy a főváros felelőtlen gazdálkodása mögött eddig nem ismert folyamatok is végbemehettek. Mint mondta: „Itt az ideje, hogy fény derüljön a főváros 2019 óta elköltött minden forintjára! A főváros minden költését visszamenőleg át kell világítani!”

Karácsony Gergely hétfőn jelentette be, hogy „tulajdonosi döntéssel” leállítja Budapest tömegközlekedését pénteken, 11.50–12.00 között, 10 percre. Azóta a döntéssel kapcsolatban ellentmondásos kommunikáció zajlik, Karácsony a szakszervezetek döntésének állítja be az akciót, erről azonban utóbbiak többsége még csak nem is tudott. Informátoraink szerint, mindössze két-három szövetségi elnök és természetesen a hozzájuk tartozó szakszervezetek álltak a cégnél haknizó Karácsony mellé a hat-hétből, ők azok, akik be vannak ágyazva a fővárosba. Ők játszottak kulcsszerepet akkor is egyébként, amikor a főpolgármester januárban nem akarta kifizetni az állam által megemelt béreket a közlekedési cég dolgozóinak.