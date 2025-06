Út a csődig: Mit ért el Karácsony Gergely főpolgármesterként?

Így nézne ki, ha elkészült volna... Fotó: zoobudapest.com

• Értelmetlen döntések garmada jellemezte Karácsony működését, a Biodóm esetében például nem fejezte be az épületet annak ellenére, hogy lett volna rá pénze. Ehelyett hagyta pusztulni, a kihasználatlan és félkész ingatlant őriztetnie és fűtenie kellett, itt is vastagon elúszott a budapestiek pénze.

A Fővárosi Állat- és Növénykert összesítése szerint csak 2022 novembere és 2023 májusa között több mint félmilliárd forintot emésztett fel a Biodóm csökkentett üzemmódú fenntartása. Ha Karácsony befejezte volna a világszenzációnak számító beruházást, akkor a budapestiek és a turisták már 2021-ben látogathatták volna a különleges intézményt, ami szép bevételt generált volna.

• Rákosrendező megvétele több, mint 50 milliárdért közös felelőssége Karácsonynak-Vitézynek és a Tiszának-. A beugró részét talált pénzből fizette ki a főpolgármester, miközben a csőd szélén tántorgott már akkor is az önkormányzat, azaz a város.

Kétes közbeszerzések, trükközések a fővárosban

Mint korábban már megírtuk, soha nem volt ennyi nyomozás folyamatban fővárosi ügyekben, mint az elmúlt években, és soha nem volt ennyi botrányos ügye egy főpolgármesternek sem, mint Karácsony Gergelynek. Egy biztos: míg Budapest visszafelé fejlődött, a főpolgármester kétes közbeszerzések, trükközések és korrupciógyanús ügyek tekintetében csúcsot állított – miközben „mellékesen” a csőd szélére kormányozta Budapestet.

Mutatjuk, a lista nem teljes, a felsoroltak csupán a leglátványosabb esetek Karácsony Gergely Budapestjén...:

• Városháza-ügy: ingatlaneladások jutalékos rendszerben.

• Eltűnt 1,4 milliárd: Karácsony Gergely hallgat Lánchíd ügyben.

• Mikroadomány-botrány: költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása...

• Buszmutyi: hamisított iratok.

• BKV-hajómutyi: nyomozás, a hajók nem járnak, a pénz elfolyt...

• Fővárosi temetők: 70 milliót fizettek ki a semmire, a BKM tett feljelentést.

• Karácsony haverja, Korányi Dávid New York-i utazásait a budapestiek állhatták, a Nemzeti Nyomozó Iroda a közpénz után vizsgálódik.

Itt a 100 forintos kérdés: Mit kaptak a főpolgármesterüktől a budapestiek?

Leszerelt kukákat, szemetes és koszos utcákat, értelmetlen méhlegelőket, rovarhoteleket, ellátatlan hajléktalanok dömpingjét a köztereken, akik gyakran agresszívan, italosan vegzálják a járókelőket. Aztán ultraliberális, drogozást segítő drog-stratégiát, szivárványos zászlókat, csak azért is Pride-ot, komolytalan bérlakás-ügynökséget, balesetveszélyes bicikliutakat és Gerikarókat, drága parkolást és a várakozási helyek elvételét. Kátyus utakat, dugókat, ésszerűtlen útlezárásokat, burkolt létszámleépítést a fővárosi cégeknél és megalázóan alacsony béreket többek között a kukásoknak. Így megtapasztalhattuk milyen az, ha nincs szemétszállítás Budapesten. Néhány méternyi villamos sínpárt is kaptak a budapestiek Karácsonytól, többször megdrágított BKK-jegyeket. Gazdátlan parkokat, amiket a kerületek kínjukban inkább saját költségükön gondozásba vettek. A Római-parti gát ügyében 2 ezer embert nem voltak hajlandóak megvédeni a dunai ártól, évekig ment a harc a főváros és a helyiek között, a pontot az „Í”-re Karácsonyék azzal tették föl, hogy a közelmúltban kicsúsztak a határidőkből -már a meghosszabbítottból is-, így bukták az uniós pénzt, a lakosság pedig az új gátat. Nehéz lenne felsorolni mindent, de ez is éppen elég ahhoz, hogy a várost irányítani felelősen nem tudó főpolgármester és legújabban a vele együtt szavazó, a csődköltségvetésért felelős tiszások lemondjanak pozícióikról. Azokról egyébként, amelyekről egy éve még azt mondták, nem kell nekik pénzosztó hely.