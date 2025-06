5+1 ütős idézet Szentkirályi Alexandrától Karácsonyék csődjéről

Karácsony most is azt teszi, amihez a legjobban ért: hazudik és másra mutogat. Pedig az a csőd, amit most megélünk, a Karácsony–Tisza–Vitézy koalíció közös terméke. Ők együtt fogadták el azt a költségvetést amiről mi rögtön jeleztük, hogy törvénytelen és csődbe viszi a fővárost.

Budapest talán története legnagyobb politikai és gazdasági válságában van és a kiutat azok nem látják, akik ezt az egészet okozták.

De a főváros nem válhat ennek áldozatává. Mi Budapesttel vagyunk és mindent meg fogunk tenni érte és az itt élő emberekért.