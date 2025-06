Számok a kormány oldalán, lyukak Karácsony kasszájában – így vitte csődbe Budapestet a baloldali paktum

Mint azt a Metropol már megírta, Budapest próbaterep volt és elbuktak: Karácsony, Vitézy és a Tisza kézen fogva mentek neki a falnak. A DK–Tisza-paktum csak nézi, ahogy leáll a metró és sztrájkra készül a város.

A DK–Tisza-paktum miatt 2025 tavaszára Budapest pénzügyi összeomlása kézzelfogható valósággá vált. A BKK és más fővárosi cégek már a túlélésért küzdenek, és tömeges sztrájkok is kilátásban vannak. Eközben

a városvezetés, élén Karácsony Gergellyel, a Tisza Párttal és Vitézy Dáviddal semmilyen felelősséget nem vállal.

Miközben Budapest pénzügyi összeomlását Karácsony Gergely és szövetségesei folyamatosan a kormány nyakába akarják varrni, a valóság ennél jóval prózaibb – és sokkal kínosabb számukra. A főváros baloldali vezetése az elmúlt években nem csupán 214 milliárd forintos megtakarítást tüntetett el, hanem milliárdokkal szórta meg saját klientúráját, miközben látványos, kézzel fogható fejlesztést alig tud felmutatni.

Több mint 50 milliárd forintot dobtak be például a rákosrendezői rozsdaövezeti terület, egykori szeméttelep megvásárlásába – egy olyan időszakban, amikor már nyilvánvaló volt: a fővárosi költségvetés lyukas, és a csőd csak hónapok kérdése. Ezzel párhuzamosan milliárdok folytak el kommunikációs tanácsadókhoz, „baráti” bizottságokhoz, Karácsonyhoz köthető propagandaszervezetekhez, és olyan „fejlesztési előkészítésekre”, amelyekből végül semmi sem valósult meg. Minden kerület működik, csak a fővárosi központ nem, mert míg a kerületek a pénzt célzottan használják, a városháza pénztárcája úgy ürült ki, hogy közben látványos eredmény nem született.

Ezzel szemben a kormány az elmúlt években valódi, használható, befejezett projekteket adott át Budapesten, méghozzá nem is keveset. A Liget Projekt keretében megvalósult a világszinten is elismert Magyar Zene Háza, az új Néprajzi Múzeum, valamint a városligeti parkrehabilitáció. Mindezt úgy, hogy a főváros vezetése folyamatosan ellenezte a projektet, miközben ma ezek a létesítmények Budapest legnépszerűbb új attrakciói közé tartoznak. A kormány bővítette a budai fonódó villamoshálózatot, elindította a Déli Körvasút fejlesztését, amely az agglomerációs közlekedés egyik kulcsa lesz, és már zajlik a Kelenföld–Ferencváros közötti vasúti alagút előkészítése is. A Puskás Aréna pedig elkészült és azóta is sorra fogadja a nemzetközi eseményeket, meccseket, koncerteket a főváros büszkeségeként.