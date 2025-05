Inkasszó, csőd, káosz Budapesten – járatritkítások szinte biztosan lesznek, de ha Karácsonyon múlik, le is állhat a tömegközlekedés

Mint arról korábban beszámoltunk, Rákosrendező kiadásai meghaladják a főváros képességeit, ezt előre lehetett látni. Rákosrendező költségei már az előkészítés fázisában is jelentős terheket rónak a fővárosra, komoly kihívást jelent ennek az előteremtése Budapest számára. Ráadásul a rozsdaövezetek fejlesztése mindig zsákbamacska. A föld alatt gyakran több a probléma, mint amit a felszínen látni, az első becslések szinte sosem fedik a valós költségeket. Viszont a főváros pénzügyi helyzete már most rendkívül feszült, a projekt meghaladhatja Budapest pénzügyi képességeit.

Karácsony Gergely főpolgármester közben sajtótájékoztatót tartott, ahol bejelentette, hogy leállította három nagy budapesti cég kifizetését: ezek a Budapesti Közművek, a BDK (amely a közvilágításért felel) és Budapesti Közlekedési Központ.

Ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy nem kizárt, hogy első körben, akár hamarosan járatritkítások történhetnek.

A három nagy cégtől azt kérte, hogy gazdálkodják ki a hiányzó közel 10 milliárd forintot.

Közben a Karácsony vezette főváros drámai forgatókönyvet készít elő arra az esetre, ha hosszabb távon fizetésképtelenek maradnak. Ezt szintén maga Karácsony Gergely jelentette be.

„Mindent megtesznek azért, hogy közösségi közlekedés megmaradjon, de nincs olyan forgatókönyvünk, ami szerint ez meg is fog történni” – jelentette ki a főpolgármester.

Azt is elmondta, hogy a budapesti cégeknél dolgozók nettó bérét ki fogják fizetni. Később újságírói kérdésre megerősítette, amit a beszéde alatt is sejteni lehetett, vagyis, hogy a járulékaikat már nem utalják el.

Ahogy azt is bejelentette, hogy több beruházás is csúszhat.

Legutóbb a baloldali kormányzás alatt fordult elő, hogy a BKV sztrájkot hirdetett, ezt azonban most nem zárta ki a főpolgármester.

„A nyomásgyakorlás minden eszközét mérlegelni kell, így a tüntetést is” – mondta újságírói kérdésre.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint világos, hogy

Csődbe vitték Budapestet. Egy város vezetését sem bírták el – hogyan akarnának országot?

A politikus azt is kiemelte: a felelősség hárítása helyett ideje lenne dolgozni. Emlékeztetett rá, hogy ő maga is főpolgármester-helyettes volt, és most is segíti a fővárosi munkát az Országgyűlésben.