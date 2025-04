Liget Budapest: Sou Fujimoto, a Magyar Zene Háza világhírű tervezője tartott nagy sikerű előadást az Oszakai Világkiállításon

Világszenzáció az Oszakai Világkiállításon: Sou Fujimoto japán sztárépítész élete egyik főműveként mutatta be a Magyar Zene Házát, a világ egyik legtöbbet díjazott épületét. Magyarországi munkájáról, a Zene Háza tervezéséről és építéséről tartott nagysikerű előadást Sou Fujimoto szerdán az Oszakai Világkiállítás magyar pavilonjában. A legendás japán építész – aki az expót körülölelő látványos körgyűrű tervezője is – kiemelte, hogy egyik legfontosabb alkotása a Budapest szívében található Magyar Zene Háza. Fujimoto hazájában, teltházas előadáson beszélt arról, mit jelent számára a Liget Budapest Projekt keretében megalkotott Magyar Zene Háza. A japán építész, az előadáson személyes élményeit és a városligeti projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal.

Fotó: Liget Budapest

Sou Fujimoto a kortárs építészet egyik leginnovatívabb és legelismertebb alakja, akinek munkáit a természet és az épített környezet közötti határok elmosása, a transzparencia, a könnyedség és az organikus formák iránti vonzalom jellemzi. Olyan jelentős projekteket jegyez világszerte, mint a 2013-as londoni Serpentine Galéria Pavilon vagy a franciaországi Montpellier-ben található L'Arbre Blanc (Fehér Fa) lakótorony. Különleges jelentőséget ad oszakai előadásának, hogy az expó ikonikus központi épületét, a gigantikus kör alakú faszerkezetű "Ring Roof"-ot is ő tervezte.

Főműve a Liget Budapest Projekt részeként, 2022 elején megnyílt Magyar Zene Háza. Az épület szinte lebeg a városligeti fák között, lyukakkal áttört tetőszerkezete, hatalmas, osztatlan üvegfalai és a természettel való szoros kapcsolata révén azonnal Budapest egyik új, emblematikus épületévé és kedvelt turisztikai célpontjává vált. A Zene Háza nem csupán építészeti remekmű, hanem rendkívül sikeres kulturális intézmény is: megnyitása óta három milliónál is többen csodálták már meg, koncertjei, kiállításai és zenepedagógiai programjai folyamatosan teltházasak. Sikereit számos rangos nemzetközi díj fémjelzi, többek között a CNN, a Time Magazine és The Guardian is a kontinens legjobb épületei között tartja számon, az amerikai Architizer A+ Awards közönségdíját, valamint a cannes-i MIPIM Awards fődíját is elnyerte, Magyarország legtöbb díjjal rendelkező kortárs építészeti alkotásává lépett elő. A kiemelkedő nemzetközi és hazai elismerések mellett Sou Fujimoto 2022-ben elnyerte a Magyar Közmédia „Az Év Embere” díját, amellyel a Magyar Zene Háza tervezőjeként a magyar kultúra iránti elkötelezettségét is méltatták. A hazai közönség szeretete és a szakma elismerése egyaránt igazolja: a Magyar Zene Háza igazi kortárs mestermű, amely Budapestet a globális kulturális térképen is kiemelt helyre emelte.