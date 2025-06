Pride-balhé és pénzügyi csőd árnyékolja be Budapestet, az autók meg araszolnak a reggeli dugóban

Honnan lesz pénz?

Ezek után kérdés, hogy hétfőn vajon sikerül-e elfogadni az új költségvetést vagy megbénul Budapest. Ha hétfőn is azt a költségvetést kívánja benyújtani Karácsony Gergely, amit ma tervezett, akkor probléma van, ugyanis az is egy törvénytelen költségvetés, akárcsak az előző. Mint azt a Metropol megírta, a főpolgármester és a Karácsony–Vitézy–Tisza-frakció egy újabb törvénytelen költségvetési javaslatot készül elfogadtatni.

Ahogy Wintermantel Zsolt, a BP Műhely szakértője fogalmazott:

A fővárosi vezetés most egy törvénytelenséget próbál egy másik törvénytelenséggel leplezni.

A Kúria már korábban megállapította: Budapest idei költségvetése törvénytelen volt, mert kihagyták belőle a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét. Most ugyan beírják ezt a kiadási oldalra, de bevételi oldalon fiktív, légből kapott pénzekre alapoznak.

Beírták, hogy a 2023-as és 2024-es vitatott összegeket majd kártérítésként visszakapják – de nincs ilyen bírósági ítélet, sem jogszabályi alap

– hangsúlyozta a szakértő.

A mostani költségvetési tervezet legnagyobb botránya tehát az, hogy a bevételi oldalon olyan pénzösszegekkel számolnak, amelyek valójában nincsenek is a főváros számláin, sőt, egyáltalán nem biztos, hogy valaha is lesznek. Karácsonyék ugyanis a 2023-as és 2024-es vitatott szolidaritási hozzájárulások egy részét feltételezett kártérítésként írták be, noha erről semmiféle bírósági ítélet vagy jogszabály nincs.

Eközben a legrosszabbul ismét a budapestiek járnak. Ezen a héten brutális dugókkal kell megküzdeniük, másfél órás araszolásokkal, és ki tudja, hogy a mit hoz a jövő hét.