Németh Kristóf belátta, hogy változtatnia kell

Németh Kristóf korábban hirtelen haragú volt, de ma már egyáltalán nem ez a helyzet. Tudatosan odafigyel a temperamentumára, bár úgy érzi, még mindig van hová fejlődnie az indulatkezelés terén. Azt, hogy ma édesapaként és színigazgatóként békésen képes rendezni a nézeteltéréseket, egy fiatalkori esetnek köszönheti.

Németh Kristóf lenyugodott (Fotó: Markovics Gábor / Ripost)

Németh Kristóf kamaszkorában kapott útmutatást

„Kamaszként édesanyámmal volt – fogalmazzunk úgy – paprikásabb hangulatú a viszonyom. Nálunk ő volt a szigorúbb, vele parázs vitákat folytattunk, hiszen mindketten Skorpió jegyűek vagyunk, de ezekből nem maradt bennem tüske. Azonban egyszer édesapámmal fordult elő, hogy a vita hevében úgy szóltam vissza neki, ahogyan nem volt helyes. Ő végtelen nyugalommal és galambszelídséggel kezelte a helyzetet. Nem tett helyre keményen, és talán ezért maradt meg ez bennem örök útmutatásként” – mesélte Kristóf.

Németh Kristóf, akinek háromgyermekes apaként mindig eszébe jut ez a történet, amikor például nagykamasz fia, Lóci vág vissza neki egy vitában. De sok emberért felelős színigazgatóként is; előfordul olyan eset, amikor az ösztönös válaszát magában tartja, inkább szó szerint alszik rá egyet, de legalábbis elszámol tízig.

Németh Kristóf gyerekei miatt akart megváltozni (Fotó: Mediaworks archív)

Bocsánatot kellett kérnie

„Nemrég egy olyan szituációban találtam magam, ahol bocsánatot kellett kérnem. Egy reklámot forgattunk, és egy ilyen munkánál szokásosak a csúszások, előfordulnak váratlan események, de ezúttal kezdett eluralkodni a káosz, és egy ponton kénytelen voltam megemelni a hangomat, és összerántani a stábot, különben sosem végeztünk volna. Később beláttam, hogy én itt „csak” egy színész vagyok, és éreztem, hogy kötelességem félrevonni a rendezőt, hogy elnézést kérjek tőle, amiért átvettem az irányítást. Nagyon jólesett neki, meg is köszönte ezt a gesztust, és azt is, hogy segítettem a munkáját. Mára megtanultam, hogy bocsánatot kell kérni, ha akár csak elképzelhető is, hogy a másiknak rosszulesett az, amit vagy ahogy mondtam” – mesélte Németh Kristóf, a Fórum Színház igazgatója a Hot! magazinnak.