„Elnök úr, számít provokációra?” – Hatvan, Háborúellenes Gyűlés

Orbán Viktor megérkezett Hatvanba, Háborúellenes Gyűlésre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.31. 11:28
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor Hatvan

2026. január 31-én Hatvan ad otthont a Háborúellenes Gyűlésnek, melyre megérkezett Orbán Viktor is. A miniszterelnök alig szállt ki a mikrobuszból, máris megkapta az első kérdést.

Elnök úr, számít provokációra?

– hangzott el a kérdés, a csütörtöki Lázárinfó alapján, melyre a Tisza Párt bűnözőket küldött provokálni.

„Provokációra nem számítok. Ez Hatvan, itthon vagyunk”
– válaszolt a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban.

 

