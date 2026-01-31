„Elnök úr, számít provokációra?” – Hatvan, Háborúellenes Gyűlés

2026. január 31-én Hatvan ad otthont a Háborúellenes Gyűlésnek, melyre megérkezett Orbán Viktor is. A miniszterelnök alig szállt ki a mikrobuszból, máris megkapta az első kérdést.

Fotó: Mediaworks

Elnök úr, számít provokációra?

– hangzott el a kérdés, a csütörtöki Lázárinfó alapján, melyre a Tisza Párt bűnözőket küldött provokálni.

„Provokációra nem számítok. Ez Hatvan, itthon vagyunk”

– válaszolt a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban.