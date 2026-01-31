Gondoltad volna? Így hat a sírás pozitívan a testedre

Gondoltad volna, hogy egyre többen vannak azok, akik a sírást a gyengeség jelének tulajdonítják? Éveken, akár évtizedeken át képesek hordozni a feszültséget sírás nélkül. Pedig a szakértők szerint az érzelmek tartós elfojtása komoly terhet ró a testre és a lélekre is.

A sírás nemcsak a lelket, hanem a testet is erősebbé teszi (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

A sírás erősebbé és egészségesebbé tesz

Az amerikai színésznő, Andie MacDowell nemrégiben arról beszélt, hogy egy időben segítséget kellett kérnie ahhoz, hogy újra képes legyen sírni.

A sírás természetes stresszoldó folyamat. Amikor sírunk, a test olyan mechanizmusokat aktivál, amelyek segíthetnek csökkenteni a feszültséget, és hozzájárulhatnak a kortizolszint mérsékléséhez. Egy kiadós sírás után sokan megkönnyebbülést tapasztalnak, nyugodtabbnak érzik magukat, és kisebb eséllyel fordulnak pótcselekvésekhez, például túlevéshez.

Ha viszont valaki tudatosan visszatartja a könnyeit, annál a tartós stressz hatásai felerősödhetnek. Ez hosszabb távon összefüggésbe hozható gyengébb immunműködéssel, magasabb vérnyomással és állandó belső feszültséggel. Az érzelmek elfojtása lelki szinten is blokkokat idéz elő, mivel nőhet a kiégés és a depresszív tünetek kockázata.

A visszatartott érzések gyakran izomfeszülésben is jelentkethetnek, ami többféleképpen mutatkozik meg, például megemelkedett vállak, merev nyak, visszatérő fejfájás jelezheti, hogy túl sok mindent tartunk magunkban. Sírás közben a paraszimpatikus idegrendszer aktiválódik, ami segíti a megnyugvást. Ennek hiányában gyakoribb lehet a nyugtalanság, az alvászavar vagy akár a pánikszerű tünetek.

Pozitív hatások, ami a sírás mellett szólnak:

A sírás, amellett, hogy hozzájárul a természetes „tisztuláshoz”, a fizikai fájdalmakat is enyhíti, azaz természetes fájdalomcsillapító.

A könnyben található lizozim nevű fehérje felel azért, hogy elpusztítsa az egészségünkre káros molekulákat.

Azok akik sírnak, a sírást követően általában jobb hangulatról számolnak be, mint azok, akik elfojtják az érzelmeiket – írja a life.hu internetes portál.

Összegezve: a sírás nem gyengeség, hanem a test és a lélek egyik természetes mechanizmusa.