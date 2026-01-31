Ha nem jön össze a munkakeresés, ezekre a készségekre figyelj

Ha ezeket a tippeket betartod, biztos előnyből indulsz a munka világában.

Tippek, hogy a munkakeresés már a múlté legyen

Fotó: unsplash

Álláskeresőknek akár hónapokba is telhet, mire egyáltalán felkeltik egy munkáltató figyelmét, maga az állás megszerzése pedig még ennél is nagyobb kihívás. A kitűnéshez egy karrierszakértő szerint most különösen egy készség számít igazán.

Egy dolog kell csupán, hogy a munka a tiéd legyen

Catherine Fisher, a LinkedIn karrierszakértője szerint azok a jelöltek, akik magabiztosan használják a mesterséges intelligenciát, sokkal nagyobb eséllyel keltik fel a HR-esek érdeklődését. Jelenleg ez az első számú készség, amit a munkáltatók keresnek, mivel egyre több cég tér át az úgynevezett készség-alapú kiválasztásra.

Fisher legfontosabb tanácsa az álláskeresőknek az, hogy az AI tapasztalataikat úgy emeljék ki, hogy konkrétan bemutatják, milyen mesterséges intelligencia eszközöket használnak a mindennapi munkájuk során. Emellett az is segíthet, ha a jelölt friss, egyedi módon írja le önmagát, így az önéletrajz vagy a motivációs levél kiemelkedhet az AI által generált szövegek tömegéből.

Nem kell programozónak lenni

Ez nem olyan ijesztő, mint amilyennek hangzik. Olyan egyszerű dolgokról van szó, mint jegyzetek átírása vagy a naptár kezelésének megkönnyítése.

-magyarázta Fisher, aki arra ösztönzi az állásinterjúra készülőket, hogy legyenek készen konkrét példákkal arra, miként teszi hatékonyabbá a munkájukat az AI.

Biztosra vehető, hogy meg fogják kérdezni: hogyan használtad a mesterséges intelligenciát a munkád során?

Kapcsolatok

Mint mindig, az álláskeresőknek érdemes a személyes és szakmai kapcsolataikra is támaszkodniuk. A LinkedIn adatai szerint a HR-esek 38%-a nagyobb figyelmet fordít azokra a jelentkezőkre, akiket ajánlás útján ismernek meg.

Az AI és az álláskeresés

Az AI-alapú kiválasztórendszerek elterjedése miatt egyre fontosabb, hogy az önéletrajz és a pályázat valóban kitűnjön, mivel a toborzók egyre gyakrabban algoritmusokkal gyorsítják fel a kiválasztást.

Míg korábban bevett gyakorlat volt tömegesen jelentkezni minél több állásra, ez az úgynevezett szórjuk szét és majd lesz valami stratégia ma már kevésbé hatékony. A munkáltatók ugyanis konkrét profilokat és célzott készségeket keresnek az adott pozíciókra.

Stratégikusan kell állást keresni, mert a toborzóknak és vezetőknek az a feladatuk, hogy olyan embereket vegyenek fel, akik valóban sikeresek lesznek az adott munkakörben.

- mondta a szakértő a CBS News szerint.