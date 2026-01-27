A történelem legnagyobb létszámleépítése: az Amazon 30 000 alkalmazottat bocsát el

A világ legnagyobb online kiskereskedője, az Amazon 30 000 alkalmazott elbocsátására készül. Ez lenne a történelem legnagyobb létszámú leépítése. Számos jelentés szerint a tömeges elbocsátásokra az MI miatt kerül sor.

A mesterséges intelligencia miatt bocsátják el az alkalmazottakat az Amazonnál Fotó: Freepik

Hatalmas leépítésekre számít az Amazon

A tervezett leépítéseket sokan a mesterséges intelligencia térnyerésének tulajdonítják, mivel a vállalaton belül egyre több folyamat válik automatizálhatóvá. Információk szerint kevesebb emberi munkaerőre lehet szükség az Amazon Web Servicesnél, a kiskereskedelmi üzletágban, a Prime Video csapatában, valamint a humán erőforrás területein is, ahol az MI jelentősen átalakíthatja a napi működést.

A leépítések becslések szerint a vállalat globális munkaerejének mintegy 10 százalékát érinthetik, ami komoly bizonytalanságot kelt az alkalmazottak körében világszerte. Az Amazon ugyanakkor eddig nem reagált hivatalosan az értesülésekre, és nem kommentálta közvetlenül az MI-hez köthető elbocsátásokról szóló állításokat.

Edward Targett, üzleti szakértő és a The Stack alapítója szerint a dolgozók körében egyre nő az aggodalom.

A hangulat belsőleg meglehetősen morbidnak mondható, ami nem meglepő. Az Amazon jól jelezte ezt. Lenyűgözőnek tartom, hogy az ilyen mértékű elbocsátásokat hogyan lehet kockázatok nélkül végrehajtani olyan projektekben, ahol az intézményi kapacitás nagy része emberi formában marad.

A vállalat állítólag körülbelül 75 000 alkalmazottat foglalkoztat az Egyesült Királyságban, több mint 100 telephelyen – emellett közvetve további mintegy

160 000 munkahelyet támogat.

Alig néhány hónappal azután, hogy októberben már megnyitotta kapuit 14 000 alkalmazottja előtt, az Amazon most ennek több mint a kétszeresétől fog megszabadulni egyszerre – írja a DailyStar.