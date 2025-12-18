Hihetetlen: Jeff Bezos új, luxus otthonát megszállták az idegenek?

Az Amazon birodalmának ura, Jeff Bezos láthatólag az utolsó simításokat végzi 175 millió dolláros Beverly Hills-i álomotthonában. Az új, légi felvételek tanúsága alapján a Beverly Hills-i birtokon akad valami, ami úgy fest, mintha egyenesen a világűrből érkezett volna.

Az Amazon tulajdonosa, Jeff Bezos legújabb, Beverly Hills-i otthonát megszállták az idegenek? / Fotó: AFP

Jeff Bezos meg sem áll a csillagokig

Az üzletember az ingatlant még 5 ével ezelőtt vásárolta meg a médiamágnás David Geffentől. Öt év elteltével a 165 millió dolláros adásvétel továbbra is Los Angeles történetének egyik legdrágább ingatlanügylete.

Azonban a kaktuszkert közelében található futurisztikus, UFO-szerű épület a birtok egyik legfeltűnőbb eleme. A fényes installáció egy Apollo űrkapszulára emlékeztet, bár a funkciója nem teljesen világos. Médiaértesülések szerint az idegen kinézetű objektum valójában egy szauna lehet. Az építmény kísértetiesen hasonlít a Timothy Oulton Studio által tervezett, egyedi gyártású rozsdamentes acél dizájnelemre - írja a New York Post.

A stúdió weboldala szerint a luxus „pod” a NASA Apollo–11 űrkapszulájának méretarányos mása, innentől kezdve szinte a határtalan kreativitást bedobva átalakítható privát VIP társalgóvá, munka- vagy tárgyalókapszulává, illetve étkezőtérré.