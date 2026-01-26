Soha nem látott fejlesztés indul: Új munkahelyek a magyar papírkirálynál!
Új korszak kezdődik Dunaföldváron! Szijjártó Péter jelenlétében tették le a Vajda-Papír elképesztő méretű fejlesztésének alapkövét.
Dunaföldváron jelentős ipari fejlesztés indult el január 20-án: ünnepélyes eseményen, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelenlétében hivatalosan is elstartolt a Vajda-Papír Csoport eddigi egyik legnagyobb volumenű beruházása. A magyar családi tulajdonban működő vállalat több mint 70 milliárd forintot fordít a kapacitásbővítésre, amelynek célja, hogy hosszú távon biztosítsa a papírtörlők, papírzsebkendők és toalettpapírok folyamatos ellátását nemcsak a hazai, hanem számos külföldi piacon is - írja a Ripost.
Új munkahelyek is a Vajda-Papír Csoportnál
A fejlesztés egyik leglátványosabb része egy korszerű, teljes mértékben automatizált magasraktár, amely egyszerre 44 ezer raklap kezelésére képes, emberi közreműködés nélkül. A beruházás ugyanakkor nem a munkahelyek megszüntetéséről szól: a teljes projekt 64 új állást hoz létre, ezek közül 50 közvetlenül a dunaföldvári üzemhez és az ott kialakított logisztikai központhoz kapcsolódik.
A Vajda-Papír Csoport Magyarország piacvezető higiéniaipapír-gyártója, egy igazi magyar sikersztori. A családi tulajdonban lévő vállalat mára több mint 30 országba exportál, termékeik Skandináviától a Karib-térségig mindenhol ismertek. Csoportszinten több mint 700 munkavállalót foglalkoztatnak. A cég elkötelezett a fenntarthatóság mellett, saját gyártású alappapírral és folyamatos innovációkkal erősítik a magyar gazdaságot.
A beruházás mögé a kormány is felsorakozott: a 70,8 milliárd forintos összértékű fejlesztés megvalósításához a kormány 24,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Ez az összeg nemcsak a gépeket és a falakat finanszírozza, hanem a dolgozók képzését és a környezetbarát, napelemes energiaellátást is. Vajda Attila, a cég alapító-ügyvezetője elárulta:
A cél az, hogy Magyarország önellátó legyen higiéniai papírból. Az új gépekkel évi 30 ezer tonnával nő a kapacitás, így az Ooops! márkájú termékek még több európai és tengerentúli bolt polcán ott lesznek. A cég szárnyal: 2025-ben már 75 milliárdos árbevételt ért el, ami bizonyítja, hogy a magyar szakértelem világszínvonalú.
Dunaföldváron tovább épül Európa egyik legmodernebb papíripari központja, amely nemcsak munkát ad, de zöld energiával és high-tech megoldásokkal mutat utat a jövőbe.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre