Soha nem látott fejlesztés indul: Új munkahelyek a magyar papírkirálynál!

Dunaföldváron jelentős ipari fejlesztés indult el január 20-án: ünnepélyes eseményen, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelenlétében hivatalosan is elstartolt a Vajda-Papír Csoport eddigi egyik legnagyobb volumenű beruházása. A magyar családi tulajdonban működő vállalat több mint 70 milliárd forintot fordít a kapacitásbővítésre, amelynek célja, hogy hosszú távon biztosítsa a papírtörlők, papírzsebkendők és toalettpapírok folyamatos ellátását nemcsak a hazai, hanem számos külföldi piacon is - írja a Ripost.

Európa egyik legmodernebb higiéniai papíripari központját bővíti a Vajda-Papír beruházás. Fotó: Vajda-Papír Csoport

Új munkahelyek is a Vajda-Papír Csoportnál

A fejlesztés egyik leglátványosabb része egy korszerű, teljes mértékben automatizált magasraktár, amely egyszerre 44 ezer raklap kezelésére képes, emberi közreműködés nélkül. A beruházás ugyanakkor nem a munkahelyek megszüntetéséről szól: a teljes projekt 64 új állást hoz létre, ezek közül 50 közvetlenül a dunaföldvári üzemhez és az ott kialakított logisztikai központhoz kapcsolódik.

A Vajda-Papír Csoport Magyarország piacvezető higiéniaipapír-gyártója, egy igazi magyar sikersztori. A családi tulajdonban lévő vállalat mára több mint 30 országba exportál, termékeik Skandináviától a Karib-térségig mindenhol ismertek. Csoportszinten több mint 700 munkavállalót foglalkoztatnak. A cég elkötelezett a fenntarthatóság mellett, saját gyártású alappapírral és folyamatos innovációkkal erősítik a magyar gazdaságot.

A beruházás mögé a kormány is felsorakozott: a 70,8 milliárd forintos összértékű fejlesztés megvalósításához a kormány 24,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Ez az összeg nemcsak a gépeket és a falakat finanszírozza, hanem a dolgozók képzését és a környezetbarát, napelemes energiaellátást is. Vajda Attila, a cég alapító-ügyvezetője elárulta: