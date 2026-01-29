Mesterlövészt riasztottak az M6-os autópályára
Baleset miatt áll az M6-os sztráda forgalma Besnyő térségében.
Lecsúszott az útról egy gázpalackokat szállító teherautó, a rakomány pedig szétszóródott az M6-os autópályán, a Fácános pihenőhely közelében. Érdi, törökbálinti, fővárosi, dunaújvárosi, pusztaszabolcsi hivatásos, százhalombattai létesítményi, martonvásári önkéntes tűzoltókat riasztottak az esethez - írja a Katasztrófavédelem.
A palackok közül több ki is gyulladt, a rajok vízsugarakkal oltják a lángokat. A helyszínre várják a Terrorelhárítási Központ mesterlövészét is. A sztráda érintett szakaszát mindkét irányban lezárták.
