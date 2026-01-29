RETRO RÁDIÓ

Mesterlövészt riasztottak az M6-os autópályára

Baleset miatt áll az M6-os sztráda forgalma Besnyő térségében.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 16:59
Módosítva: 2026.01.29. 17:03
mesterlövész terrorelhárítási központ M6-os autópálya

Lecsúszott az útról egy gázpalackokat szállító teherautó, a rakomány pedig szétszóródott az M6-os autópályán, a Fácános pihenőhely közelében. Érdi, törökbálinti, fővárosi, dunaújvárosi, pusztaszabolcsi hivatásos, százhalombattai létesítményi, martonvásári önkéntes tűzoltókat riasztottak az esethez - írja a Katasztrófavédelem.

Lecsúszott az útról egy gázpalackokat szállító teherautó az M6-os autópályán.
Lecsúszott az útról egy gázpalackokat szállító teherautó az M6-os autópályán. Fotó: Gé

A palackok közül több ki is gyulladt, a rajok vízsugarakkal oltják a lángokat. A helyszínre várják a Terrorelhárítási Központ mesterlövészét is. A sztráda érintett szakaszát mindkét irányban lezárták.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu