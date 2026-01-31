2 csillagjegynél most robbanni fog a bomba - Jobb, ha velük vigyázol!

A napi horoszkóp 2026. január 31.-ára a legtöbb csillagjegynek békés szombatot jósol a Rák Hold energiáinak köszönhetően. Ugyanakkor a közeledő telihold miatt két állatövi jegy szülöttében inkább a feszültség nő, mintsem a harmónia. Ne hozzanak elhamarkodott döntést, és ne mondjanak ki semmit meggondolatlanul.

A napi horoszkópból most kiderül, mely csillagjegyek számára telik feszülten ez a nap. Fotó: Freepik - illusztráció / Freepik - illusztráció

Napi horoszkóp

Kos

Nagyon kedvező nap elé néz. Több olyan lehetőség adódik, amelyre sem nem tudna, sem nem szeretne nemet mondani. Érdemes nyitott szemmel és füllel járnia, mert most az időzítés kulcsszerepet játszik.

Bika

A közelgő telihold feszültségéből már ma is érezhet valamennyit, de szerencsére a Rák Hold ma még meghitt, otthonos hangulatot hoz. Jól esik otthon lenni. A Jupiter kedvező hatása kellemes véletleneket is jelez, így összességében mindennel elégedett.

Ikrek

A telihold hatására egó harcok és rivalizálás kerülhet előtérbe. A merev konstellációk merevségből fakadó konfliktusokat jeleznek, ezért minél rugalmasabban reagál, annál inkább elkerülheti a vitákat.

Rák

A Hold és a Jupiter együttállása a jegyében kifejezetten jó hangulatot hoz. Ön is kiegyensúlyozottnak és derűsnek érzi magát. Ha szingli, valaki ma megpróbálhat közelebb kerülni önhöz, és az égi hatások szerint nyugodtan bízhat az illetőben.

Oroszlán

Valaki mindenképpen szeretné elérni, hogy rá figyeljen. Eleinte finoman próbálkozik, de ha nem jár sikerrel, könnyen túlzó reakciókba csúszhat. Saját érdekében érdemes most egy kis figyelmet szentelnie neki, hogy utána maradjon ideje önmagára és a terveire.

Szűz

Úgy érezheti, hogy egész héten tartotta magát, és sok mindent eltűrt mások kedvéért. Jó lenne, ha nem most fogyna el a türelme. Inkább azokkal töltse az idejét, akiket igazán szeret, és akiknek a társaságában feltöltődik.

Mérleg

Ma a megérzései mutatják a helyes irányt. A Hold és a Jupiter fényszöge felerősíti az intuícióját, ezért érdemes komolyan vennie a belső hangját, különösen, ha egy másik emberrel kapcsolatban jelez.

Skorpió

Új hírek érkezhetnek egy felfedezésről, vagy egy olyan témáról, ami ismét erősen felkelti az érdeklődését. Ugyanakkor a közelgő Plútó-hatás miatt fokozott féltékenység is megjelenhet. Érdemes tudatosan kezelnie ezeket az érzéseket.