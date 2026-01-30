Tisza-adó: a budapesti középosztály járna a legrosszabbul, mutatjuk miért

A budapestiek lennének a legnagyobb vesztesei a Tisza-adónak. Az utóbbi időben több részlet szivárgott ki a Tisza Párt gazdasági elképzeléseiről, köztük a többkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetéséről. A legnagyobb vesztesek pedig éppen azok lennének, akik a legtöbbet dolgoznak és a legtöbbet teszik hozzá a gazdaság működéséhez. A budapestiek még ennél is jobban megéreznék ezt, ugyanis a fővárosban nagyobbak a jövedelmek is.

A budapestieket súlytaná a legjobban a Tisza-adó Fotó: Shutterstock

Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében világosan fogalmazott: ez az adó nem a „szupergazdagokról” szólna, hanem a városi középosztályról, különösen a budapestiekről.

A számok ugyanis makacs dolgok. Budapesten az átlagos bruttó kereset mintegy 200 ezer forinttal magasabb az országos átlagnál. Eközben a Tiszához közeli körökből olyan tervek kerültek napvilágra, amelyek szerint már 416 ezer forintos jövedelem felett magasabb adókulcs lépne életbe. Ez az összeg azonban a fővárosban messze nem számít luxusjövedelemnek: pedagógusok, egészségügyi dolgozók, mérnökök, irodai alkalmazottak tízezrei keresnek ezen a szinten vagy ennél valamivel többet. Vagyis nem a leggazdagabbakat érintené az intézkedés, hanem a dolgozó középosztályt.

2010 előtt Magyarországon 36 százalékos személyi jövedelemadó-kulcs is létezett. Ennek ellenére a minimálbér 70 ezer forint körül mozgott, egymillióval kevesebben dolgoztak, mint ma, és a társadalmi különbségek sem csökkentek érdemben.

A progresszív adózás egyik legsúlyosabb mellékhatása mindig ugyanaz volt:

az átlagjövedelműek gyorsan magasabb kulcsba csúsztak

a valóban tehetősek adót optimalizáltak, vagyonukat külföldre vitték

erősödött a feketegazdaság, újra megjelent a borítékos fizetés

A szakértők szerint a többkulcsos adórendszer visszahozná ezt a gyakorlatot. A legnagyobb vesztesei pedig ismét a városi dolgozók lennének, akik szabályosan adóznak, és nem tudják offshore konstrukciókkal kimenteni jövedelmüket.

Gyakori érv a progresszív adó mellett, hogy „fizessenek a gazdagok”. Csakhogy a valóság ennél bonyolultabb. A leggazdagabb emberek jövedelme nem fizetésből származik. Például Steve Jobs hivatalosan évi 1 dollárt keresett, Elon Musk fizetése sokáig nulla volt. Vagyonuk részvényekből, cégértékből, befektetésekből áll – ezeket a típusú jövedelmeket pedig a klasszikus személyi jövedelemadó alig érinti.