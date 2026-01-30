Tisza-adó: a budapesti középosztály járna a legrosszabbul, mutatjuk miért
Sokan vagyunk, sokfélék, egy dologban azonban közös lenne a sorsunk: a Tisza Párt által lebegtetett progresszív, többkulcsos adó bevezetése esetén mindannyian kevesebbet vihetnénk haza. A tisza-adóval a budapestiek pedig még az átlagnál is rosszabbul járnának.
A budapestiek lennének a legnagyobb vesztesei a Tisza-adónak. Az utóbbi időben több részlet szivárgott ki a Tisza Párt gazdasági elképzeléseiről, köztük a többkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetéséről. A legnagyobb vesztesek pedig éppen azok lennének, akik a legtöbbet dolgoznak és a legtöbbet teszik hozzá a gazdaság működéséhez. A budapestiek még ennél is jobban megéreznék ezt, ugyanis a fővárosban nagyobbak a jövedelmek is.
Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében világosan fogalmazott: ez az adó nem a „szupergazdagokról” szólna, hanem a városi középosztályról, különösen a budapestiekről.
A számok ugyanis makacs dolgok. Budapesten az átlagos bruttó kereset mintegy 200 ezer forinttal magasabb az országos átlagnál. Eközben a Tiszához közeli körökből olyan tervek kerültek napvilágra, amelyek szerint már 416 ezer forintos jövedelem felett magasabb adókulcs lépne életbe. Ez az összeg azonban a fővárosban messze nem számít luxusjövedelemnek: pedagógusok, egészségügyi dolgozók, mérnökök, irodai alkalmazottak tízezrei keresnek ezen a szinten vagy ennél valamivel többet. Vagyis nem a leggazdagabbakat érintené az intézkedés, hanem a dolgozó középosztályt.
2010 előtt Magyarországon 36 százalékos személyi jövedelemadó-kulcs is létezett. Ennek ellenére a minimálbér 70 ezer forint körül mozgott, egymillióval kevesebben dolgoztak, mint ma, és a társadalmi különbségek sem csökkentek érdemben.
A progresszív adózás egyik legsúlyosabb mellékhatása mindig ugyanaz volt:
- az átlagjövedelműek gyorsan magasabb kulcsba csúsztak
- a valóban tehetősek adót optimalizáltak, vagyonukat külföldre vitték
- erősödött a feketegazdaság, újra megjelent a borítékos fizetés
A szakértők szerint a többkulcsos adórendszer visszahozná ezt a gyakorlatot. A legnagyobb vesztesei pedig ismét a városi dolgozók lennének, akik szabályosan adóznak, és nem tudják offshore konstrukciókkal kimenteni jövedelmüket.
Gyakori érv a progresszív adó mellett, hogy „fizessenek a gazdagok”. Csakhogy a valóság ennél bonyolultabb. A leggazdagabb emberek jövedelme nem fizetésből származik. Például Steve Jobs hivatalosan évi 1 dollárt keresett, Elon Musk fizetése sokáig nulla volt. Vagyonuk részvényekből, cégértékből, befektetésekből áll – ezeket a típusú jövedelmeket pedig a klasszikus személyi jövedelemadó alig érinti.
A Tisza-adó a középosztályt érintené a legjobban
A többkulcsos SZJA tehát nem a milliárdosokat sújtja, hanem a tanárokat, ápolókat, mérnököket, kisvállalkozókat, budapesti irodai dolgozókat.
A kiszivárgott dokumentumok szerint a Tisza Párt környezetéből olyan elképzelések is kiszivárogtak, amelyek az özvegyi nyugdíj 20 százalékos megadóztatását, valamint több szociális kedvezmény felszámolását vetik fel. Sára Botond szerint ma csak Budapesten több ezer ember él olyan támogatásokkal (Nők 40, özvegyi nyugdíj), amelyek egy politikai fordulat esetén veszélybe kerülhetnének.
A progresszív adó jól hangzó politikai szlogen. Igazságosnak tűnik. De a magyar tapasztalat és a gazdasági realitás mást mutat:
- a középosztály fizet többet
- a valóban gazdagok kikerülik a rendszert
- nő a feketegazdaság
- csökken a munkavállalási kedv
Ha a progresszív adó mellé ezek társulnának, akkor a fővárosi családok egyszerre szembesülnének magasabb adóterhekkel és kevesebb támogatással.
