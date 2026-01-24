A Tisza mindent, és mindenkit megadóztatna, de még kisállatadót is bevezetne

Hogy a Tisza mindent, és mindenkit megadóztatna, már jó ideje tudjuk. Emellett olyan kedvezményeket szüntetne meg a kiszivárgott dokumentumok szerint, mint a Nők40, vagy a családi adókedvezmény, leállítaná a kedvezményes 3 százalékos hitelt, és még a 13. havi nyugdíjat is elvenné, (a Fidesz már a 14 havi nyugdíjat is bevezette). Az azonban még a sokat látott szavazókat is meglepte, hogy a Tisza kisállatadó bevezetését tervezi. Főleg úgy, hogy azokban a kerületekben, ahol baloldali polgármester van, eddig sem volt könnyű dolguk a kutyásoknak. Eközben, ahogy minden másban, úgy ezen a területen is azon dolgozik a Fidesz, hogy a magyar embereknek jobb, könnyebb legyen az életük, és több pénz maradjon a zsebükben.

Ez a hűséges tekintetű kutya, a család kedvence lehet, a gazdát azonban kisállatadóval sújtaná a tisza

Fotó: Pexels/Julissa Helmuth – Képünk illusztráció

A Tisza gazdasági tervezete egy egészen abszurd elképzelést is felvázol, miszerint Magyar Péterék kisállatadót vezetnének be és még a kisállatok eledelét is megadóztatnák. Ezzel pedig az összes állattartónak hatalmas plusz költségeket okoznának.

A Tisza által tervezett eb- és macskaadó a többszörösére emelné az állattartási költségeket, ugyanis minden kutya és macska után évi 18 ezer forintos adót kellene befizetni.

Itt azonban nem áll meg a Tisza brutális tervezete, ugyanis a kisállatok állatorvosi kiadásait az állam hajtaná be, ami nem a tudatos állattartást segítené elő, hanem éppen ellenkezőleg: a gazdák igyekeznének kibújni az orvosi ellátás alól. Ez pedig súlyos mértékben csökkentené az egészséges háziállatok számát.

Fotó: Orbán Balázs/ Facebook

Korábban a Ripost egyik olvasója is élesen bírálta a Tisza adóterveit. A 31 éves Alex hét évet töltött Németországban, majd tavaly hazaköltözött Magyarországra. Döntését azzal indokolta, hogy szerinte Magyarország sokkal élhetőbb irányba halad feltéve, hogy a Tisza nem kerül kormányra.

A férfi is tart otthon háziállatot, két kutyája és macskája van, ami azt jelentené, ha a Tisza Párt bevezetné a kisállatadót, akkor évi 54 ezer forintot kellene fizetnie az állatai után. Németországban már létezik ez az adónem, nem kizárt, hogy a Tisza tőlük kölcsönözte az ötletet.

Németországban számtalanszor tapasztaltam, hogy azok a családok, akik kevésbé élnek jól, nem tudták kifizetni az ebadót, ezért az állataikat kitették valahova a határba

- mondta Alex.