A Tisza mindent, és mindenkit megadóztatna, de még kisállatadót is bevezetne
Mindenki életét megkeserítené a kiszivárgott Tisza-adó tervezet. Ez alól nem jelentenek kivételt azok sem, akiknek kutyájuk, macskájuk van. A Tisza ugyanis kisállatadót vezetne be. Eközben a Fidesz újabb pályázattal, komoly lehetőséggel segíti az állatszeretőket.
Hogy a Tisza mindent, és mindenkit megadóztatna, már jó ideje tudjuk. Emellett olyan kedvezményeket szüntetne meg a kiszivárgott dokumentumok szerint, mint a Nők40, vagy a családi adókedvezmény, leállítaná a kedvezményes 3 százalékos hitelt, és még a 13. havi nyugdíjat is elvenné, (a Fidesz már a 14 havi nyugdíjat is bevezette). Az azonban még a sokat látott szavazókat is meglepte, hogy a Tisza kisállatadó bevezetését tervezi. Főleg úgy, hogy azokban a kerületekben, ahol baloldali polgármester van, eddig sem volt könnyű dolguk a kutyásoknak. Eközben, ahogy minden másban, úgy ezen a területen is azon dolgozik a Fidesz, hogy a magyar embereknek jobb, könnyebb legyen az életük, és több pénz maradjon a zsebükben.
A Tisza gazdasági tervezete egy egészen abszurd elképzelést is felvázol, miszerint Magyar Péterék kisállatadót vezetnének be és még a kisállatok eledelét is megadóztatnák. Ezzel pedig az összes állattartónak hatalmas plusz költségeket okoznának.
A Tisza által tervezett eb- és macskaadó a többszörösére emelné az állattartási költségeket, ugyanis minden kutya és macska után évi 18 ezer forintos adót kellene befizetni.
Itt azonban nem áll meg a Tisza brutális tervezete, ugyanis a kisállatok állatorvosi kiadásait az állam hajtaná be, ami nem a tudatos állattartást segítené elő, hanem éppen ellenkezőleg: a gazdák igyekeznének kibújni az orvosi ellátás alól. Ez pedig súlyos mértékben csökkentené az egészséges háziállatok számát.
Korábban a Ripost egyik olvasója is élesen bírálta a Tisza adóterveit. A 31 éves Alex hét évet töltött Németországban, majd tavaly hazaköltözött Magyarországra. Döntését azzal indokolta, hogy szerinte Magyarország sokkal élhetőbb irányba halad feltéve, hogy a Tisza nem kerül kormányra.
A férfi is tart otthon háziállatot, két kutyája és macskája van, ami azt jelentené, ha a Tisza Párt bevezetné a kisállatadót, akkor évi 54 ezer forintot kellene fizetnie az állatai után. Németországban már létezik ez az adónem, nem kizárt, hogy a Tisza tőlük kölcsönözte az ötletet.
Németországban számtalanszor tapasztaltam, hogy azok a családok, akik kevésbé élnek jól, nem tudták kifizetni az ebadót, ezért az állataikat kitették valahova a határba
- mondta Alex.
A Fidesz, ahogy minden másban, ebben is a magyar emberek érdekeit tartja szem előtt. Pont ezért az Igazságügyi Minisztérium pályázatot írt ki, amelynek célja az állatvédelemmel és mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkozó civil szervezetek és közalapítványok működési és programjaihoz kapcsolódó költségeinek, ivartalanítási és állategészségügyi költségeinek, valamint telephely fejlesztésének anyagi támogatása.
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el. A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani.
Hogy a baloldalt mennyire nem érdekli az emberek, így az állattartók élete sem, jól bizonyítja az, ami az elmúlt napokban történt. A kutyafuttatókat ugyanis a VII. VIII. IX. kerületben egyáltalán nem tisztították, így azok jégpáncéllá váltak.
Pedig a kutyafuttatókra a téli időszakban is szükség van. Szakértők szerint ilyenkor sem szabad elhagyni a sétát, de rövidebb, aktívabb kint tartózkodás javasolt. Erre tökéletesek lennének a városi kutyafuttatók, ha lehetne használni őket.
Így pedig a jégpáncéllal fedett kutyafuttatók többsége napokig használhatatlan volt, azokat ugyanis nem takarították. Igaz, Karácsony Gergely főpolgármester, még az utak sem tette járhatóvá.
