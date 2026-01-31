Törölték a felvételt: 1000 forintos parkolást lebegtetett a Normafánál a hegyvidéki polgármester

Komoly vitát váltott ki Kovács Gergely, a XII. kerület polgármesterének kijelentése, amely egy közmeghallgatáson hangzott el a Normafa autós forgalmáról. A kerület vezetője arról beszélt, hogy az önkormányzat feladatának tekinti az autók kiszorítását a közkedvelt kirándulóhelyről, és ennek érdekében akár 1000 forintos óránkénti parkolási díjat is bevezetnének első lépésként.

A Normafa parkoló szánkózási időszakban zsúfolt Fotó: Jászai Csaba / MTI

A Normafa fő parkolójában jelenleg – 2023 óta változatlanul – hétvégén és munkaszüneti napokon is 440 forintot kell fizetni óránként reggel 8 és este 8 óra között. Az ezerforintos díj több mint duplájára emelné a jelenlegi tarifát.

A kijelentés azért is keltett feltűnést, mert a közmeghallgatásról készült, az önkormányzat által közzétett videófelvételből később eltűnt az a rész, amelyben a polgármester az emelés lehetőségéről beszélt.

Az ügyre Loppert Dániel, a Budapesti Fejlesztési Központ korábbi igazgatója hívta fel a figyelmet, aki közösségi oldalán osztott meg részletet a közgyűlésről. Lapunknak azt mondta: nemcsak a díjemelés ötletével, hanem a megközelítéssel is problémája van.



A kijelentés nem kivitelezhető, hiszen ebben a kérdésben a fővárosnak is döntési jogköre van. Számomra azonban ennél is problémásabb, hogy az elhangzottak inkább tűnnek légből kapott felvetésnek, mint átgondolt szakmai álláspontnak. Úgy érzem, a polgármester kissé túlzóan fogalmazott, amikor az autós közlekedés kiszorítását az önkormányzat feladataként jelölte meg, és ezt már egy ezer forintos parkolási díj kilátásba helyezésével vezette felt

– fogalmazott.

Szerinte a kerület nem stratégiában gondolkodik, és nem vizsgálja komplex módon a közlekedési helyzetet.

A felvetés nem kapcsolódik össze olyan, régóta napirenden lévő kérdésekkel, mint például a fogaskerekű meghosszabbítása, amelynek kapcsán évek óta tervben van a Széll Kálmán tértől egészen a Normafáig tartó szakasz kiépítése. Arról sem hallani, hogy a polgármester fővárosi képviselőként aktívan lobbizna ennek megvalósításáért. Emellett nem esik szó célzott, időszakos buszjáratok indításáról sem azokon az időszakokon, amikor a Normafa kiemelten leterhelt, például havazás idején

– mondta.