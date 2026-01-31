Törölték a felvételt: 1000 forintos parkolást lebegtetett a Normafánál a hegyvidéki polgármester
Akár ezer forintos óradíjjal is kiszorítaná az autókat Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere - hangzott el egy közmeghallgatáson. A Normafa parkolóról szóló kijelentés azonban később eltűnt az önkormányzat YouTube-ra feltöltött videójából. Az ügy nemcsak a parkolási díjak miatt, hanem a felvétel megvágása miatt is komoly kérdéseket vet fel.
Komoly vitát váltott ki Kovács Gergely, a XII. kerület polgármesterének kijelentése, amely egy közmeghallgatáson hangzott el a Normafa autós forgalmáról. A kerület vezetője arról beszélt, hogy az önkormányzat feladatának tekinti az autók kiszorítását a közkedvelt kirándulóhelyről, és ennek érdekében akár 1000 forintos óránkénti parkolási díjat is bevezetnének első lépésként.
A Normafa fő parkolójában jelenleg – 2023 óta változatlanul – hétvégén és munkaszüneti napokon is 440 forintot kell fizetni óránként reggel 8 és este 8 óra között. Az ezerforintos díj több mint duplájára emelné a jelenlegi tarifát.
A kijelentés azért is keltett feltűnést, mert a közmeghallgatásról készült, az önkormányzat által közzétett videófelvételből később eltűnt az a rész, amelyben a polgármester az emelés lehetőségéről beszélt.
Az ügyre Loppert Dániel, a Budapesti Fejlesztési Központ korábbi igazgatója hívta fel a figyelmet, aki közösségi oldalán osztott meg részletet a közgyűlésről. Lapunknak azt mondta: nemcsak a díjemelés ötletével, hanem a megközelítéssel is problémája van.
A kijelentés nem kivitelezhető, hiszen ebben a kérdésben a fővárosnak is döntési jogköre van. Számomra azonban ennél is problémásabb, hogy az elhangzottak inkább tűnnek légből kapott felvetésnek, mint átgondolt szakmai álláspontnak. Úgy érzem, a polgármester kissé túlzóan fogalmazott, amikor az autós közlekedés kiszorítását az önkormányzat feladataként jelölte meg, és ezt már egy ezer forintos parkolási díj kilátásba helyezésével vezette felt
– fogalmazott.
Szerinte a kerület nem stratégiában gondolkodik, és nem vizsgálja komplex módon a közlekedési helyzetet.
A felvetés nem kapcsolódik össze olyan, régóta napirenden lévő kérdésekkel, mint például a fogaskerekű meghosszabbítása, amelynek kapcsán évek óta tervben van a Széll Kálmán tértől egészen a Normafáig tartó szakasz kiépítése. Arról sem hallani, hogy a polgármester fővárosi képviselőként aktívan lobbizna ennek megvalósításáért. Emellett nem esik szó célzott, időszakos buszjáratok indításáról sem azokon az időszakokon, amikor a Normafa kiemelten leterhelt, például havazás idején
– mondta.
A BKK korábban többször jelezte: figyelik a forgalmat, és szükség esetén tartalékbuszokkal tudják sűríteni a Normafa felé közlekedő járatokat. Loppert szerint épp az ilyen megoldásokat kellene először átgondolni.
A megközelítés számomra azért problematikus, mert egyetlen közlekedési módot emel ki, ahelyett hogy komplex megoldásokban gondolkodna. Az autós közlekedést teljes egészében kiszorítani nem lehet, és nem is szabad önkormányzati célként megfogalmazni. Felelőtlennek tartom azt az állítást, hogy az önkormányzat az autós megközelítés visszaszorításán fog dolgozni.
– tette hozzá.
Az ügy másik, talán még érzékenyebb pontja a felvétel utólagos megvágása.
Van egy nyilvános felvétel, amelyen keresztül követhető a közmeghallgatás, majd ebből másnap törlik azt a részt, amit meggondolatlannak tartanak. Ez felveti a kérdést, hogy a polgármester kérte-e a törlést, vagy a munkatársai döntöttek így, mert kellemetlen volt. Az biztos, hogy ez további kérdéseket vet fel a közpénzből fenntartott önkormányzati kommunikáció átláthatóságáról
– fogalmazott Loppert.
A Normafa Budapest egyik legnépszerűbb kirándulóhelye, amely télen-nyáron tömegeket vonz. A parkolási díj radikális emelése és az autós forgalom visszaszorításának terve ezért nemcsak közlekedési, hanem társadalmi vitát is generálhat a fővárosban.
