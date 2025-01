Hegyvidék: Így akarta vezetői álláshoz juttatni a kutyapártos aktivistát Kovács Gergely

Az is kínos volt, ahogy a Kovács Gergely által jegyzett előterjesztés címét óvodás módon rejtjelezték, ezzel is manipulálva a képviselőket. Mert még ahhoz is gyávák voltak a kerület vezetői, hogy leírják a főszerkesztő választás tényét, ehelyett a „közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos döntéshozatal” címet írták a testületi meghívóba, hogy senki se tudhassa, miről is van szó