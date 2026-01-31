Figyelmeztetnek az orvosok: már februárban elkezdődhet az allergiaszezon, ám még nincs ok pánikra!

Hazánkban az allergiaszezon első markáns pollenforrása általában a mogyoró, amelynek virágzása a tél végén–kora tavasszal kezdődhet, ezt követi az éger, kőris, nyír, nyár és tölgy pollenszórása.

Már februárban elkezdődhet az allergiaszezon (Fotó: Getty Images)

Ne ess pánikba, még nem indult el a allergiaszezon!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az idei évi pollenszezon hivatalosan még nem indult el. A fagy és a havazás miatt a legkorábban virágzó allergén fák virágzása eddig nem tudott elindulni.

A folyamatosan monitorozó őrszem állomásokon a mogyoró, az éger, a ciprus- és tiszafafélék, valamint a kőris virágporából egyet-egyet már regisztráltak, pollenkoncentrációjuk azonban a tüneteket okozó szintet még nem érte el. A kültéri allergén gombák spóraszáma jelenleg jellemzően alacsony.

A fűtési szezonban ugyanakkor a beltéri allergénterhelés miatt gyakoribbá válhatnak a penészgomba és a poratka által kiváltott allergiás megbetegedések, amelyek tünetei könnyen összetéveszthetők a megfázással vagy a közelgő pollenszezon panaszaival. Tanácsoljuk, hogy szellőztess röviden, de határozottan, tartsd szárazon a fürdőt/konyhát, a levélkupacokkal pedig bánj óvatosan!

A szezonális pollenallergia tünetei valóban megjelenhetnek már februárban, de még nem késő teszteltetni magunkat

– mondta dr. Kraxner Helga, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika adjunktusa. Hozzátette: „Az allergiaszezon leggyakoribb kiváltója hazánkban ebben az időszakban a mogyoró pollenje, de gyakran okoz panaszt az éger pollenje is, amely ezt követően fog tüneteket okozni.”