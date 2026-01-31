RETRO RÁDIÓ

Figyelmeztetnek az orvosok: már februárban elkezdődhet az allergiaszezon, ám még nincs ok pánikra!

Már februárban elkezdődhet a pollenallergia, és könnyen összetéveszthetjük a tüneteket egy egyszerű megfázással. Az allergiaszezon során előforduló orrfolyás, tüsszögés, viszketés és torokkaparás mögött egyre gyakrabban a mogyoró korai virágzása áll.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.31. 18:00
allergiaszezon mogyoró kezelés panasz

Hazánkban az allergiaszezon első markáns pollenforrása általában a mogyoró, amelynek virágzása a tél végén–kora tavasszal kezdődhet, ezt követi az éger, kőris, nyír, nyár és tölgy pollenszórása

allergiaszezonban szenvedő hölgy
Már februárban elkezdődhet az allergiaszezon (Fotó: Getty Images)

Ne ess pánikba, még nem indult el a allergiaszezon!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az idei évi pollenszezon hivatalosan még nem indult el. A fagy és a havazás miatt a legkorábban virágzó allergén fák virágzása eddig nem tudott elindulni.
A folyamatosan monitorozó őrszem állomásokon a mogyoró, az éger, a ciprus- és tiszafafélék, valamint a kőris virágporából egyet-egyet már regisztráltak, pollenkoncentrációjuk azonban a tüneteket okozó szintet még nem érte el. A kültéri allergén gombák spóraszáma jelenleg jellemzően alacsony.

A fűtési szezonban ugyanakkor a beltéri allergénterhelés miatt gyakoribbá válhatnak a penészgomba és a poratka által kiváltott allergiás megbetegedések, amelyek tünetei könnyen összetéveszthetők a megfázással vagy a közelgő pollenszezon panaszaival. Tanácsoljuk, hogy szellőztess röviden, de határozottan, tartsd szárazon a fürdőt/konyhát, a levélkupacokkal pedig bánj óvatosan! 

 

A szezonális pollenallergia tünetei valóban megjelenhetnek már februárban, de még nem késő teszteltetni magunkat

 – mondta dr. Kraxner Helga, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika adjunktusa. Hozzátette: „Az allergiaszezon leggyakoribb kiváltója hazánkban ebben az időszakban a mogyoró pollenje, de gyakran okoz panaszt az éger pollenje is, amely ezt követően fog tüneteket okozni.”  

Mit okozhat a korai allergiaszezon? 

Ahogy említettük, a mogyoró pollenszórása akár már február második felében megindulhat. Ezáltal az allergiás reakciók sokaknál ekkor jelentkezhetnek először a szezonban. Ezért nem ritka, hogy ezt többen is egy „sima megfázásnak” vélik. A tünetek közé tartoznak: 

  • tartós orrfolyás és orrdugulás,
  • tüsszögés és orrviszketés,
  • szemviszketés, könnyezés,
  • és torokkaparás.

Ha a panaszok több mint két-három hétig fennállnak, érdemes szakorvosi kivizsgálást kérni. 

Ha a tünetek már az előző évben nagyjából ugyanebben az időben jelentkeztek, akkor nagy valószínűséggel pollenszezon-allergiáról van szó

– tette hozzá dr. Kraxner Helga.  

Az allergiás tünetek okát gyakran a bőrön végzett prick-teszttel állapítják meg. Ennek során: 

  • tisztított allergéneket juttatnak fel az alkar bőrére 
  • és egy vékony tűszúrással a bőrbe juttatják azokat, 
  • ami után kb. 15–20 perccel később egy csalánszerű kiütés jelenik meg a bőrön. 
  • Ezt egy piros gyűrű veszi körül, ha az pozitív reakciót jelez az allergénre. 

Ezt a klinikai tünetekkel összevetve lehet csak allergiának minősíteni.  

Mikor és hogyan kezeljük az allergiát? 

Az allergiás betegek gyógyszeres kezelését érdemes a várható szezon előtt egy–két héttel elkezdeni. A tüneti gyógyszerek folyamatos használatával lehet leginkább tompítani a panaszokat. A kezelés alapját az antihisztaminok (tabletták, orrspray-k és szemcseppek) és a helyi szteroid orrspray-k jelentik, amelyek helyileg gátolják a gyulladást. Emellett a sóoldatos orrmosás is segíthet az irritáns anyagok, köztük pollenek eltávolításában.  

Az allergénspecifikus immunterápia is segítség lehet a tünetek kezelésében, amely azonban egy hosszabb – minimum három szezonon át tartó – szoros orvosi kontrollt igényel.  

Annak érdekében, hogy a pollenszezon kevésbé legyen számunkra megterhelő: 

  • kezdjük el időben a gyógyszeres kezelést,
  • mossunk hajat és cseréljük gyakran a ruhát 
  • és használjunk légtisztítót és pollenszűrős szúnyoghálót.
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu