Figyelmeztetnek az orvosok: már februárban elkezdődhet az allergiaszezon, ám még nincs ok pánikra!
Már februárban elkezdődhet a pollenallergia, és könnyen összetéveszthetjük a tüneteket egy egyszerű megfázással. Az allergiaszezon során előforduló orrfolyás, tüsszögés, viszketés és torokkaparás mögött egyre gyakrabban a mogyoró korai virágzása áll.
Hazánkban az allergiaszezon első markáns pollenforrása általában a mogyoró, amelynek virágzása a tél végén–kora tavasszal kezdődhet, ezt követi az éger, kőris, nyír, nyár és tölgy pollenszórása.
Ne ess pánikba, még nem indult el a allergiaszezon!
A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az idei évi pollenszezon hivatalosan még nem indult el. A fagy és a havazás miatt a legkorábban virágzó allergén fák virágzása eddig nem tudott elindulni.
A folyamatosan monitorozó őrszem állomásokon a mogyoró, az éger, a ciprus- és tiszafafélék, valamint a kőris virágporából egyet-egyet már regisztráltak, pollenkoncentrációjuk azonban a tüneteket okozó szintet még nem érte el. A kültéri allergén gombák spóraszáma jelenleg jellemzően alacsony.
A fűtési szezonban ugyanakkor a beltéri allergénterhelés miatt gyakoribbá válhatnak a penészgomba és a poratka által kiváltott allergiás megbetegedések, amelyek tünetei könnyen összetéveszthetők a megfázással vagy a közelgő pollenszezon panaszaival. Tanácsoljuk, hogy szellőztess röviden, de határozottan, tartsd szárazon a fürdőt/konyhát, a levélkupacokkal pedig bánj óvatosan!
A szezonális pollenallergia tünetei valóban megjelenhetnek már februárban, de még nem késő teszteltetni magunkat
– mondta dr. Kraxner Helga, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika adjunktusa. Hozzátette: „Az allergiaszezon leggyakoribb kiváltója hazánkban ebben az időszakban a mogyoró pollenje, de gyakran okoz panaszt az éger pollenje is, amely ezt követően fog tüneteket okozni.”
Mit okozhat a korai allergiaszezon?
Ahogy említettük, a mogyoró pollenszórása akár már február második felében megindulhat. Ezáltal az allergiás reakciók sokaknál ekkor jelentkezhetnek először a szezonban. Ezért nem ritka, hogy ezt többen is egy „sima megfázásnak” vélik. A tünetek közé tartoznak:
- tartós orrfolyás és orrdugulás,
- tüsszögés és orrviszketés,
- szemviszketés, könnyezés,
- és torokkaparás.
Ha a panaszok több mint két-három hétig fennállnak, érdemes szakorvosi kivizsgálást kérni.
Ha a tünetek már az előző évben nagyjából ugyanebben az időben jelentkeztek, akkor nagy valószínűséggel pollenszezon-allergiáról van szó
– tette hozzá dr. Kraxner Helga.
Az allergiás tünetek okát gyakran a bőrön végzett prick-teszttel állapítják meg. Ennek során:
- tisztított allergéneket juttatnak fel az alkar bőrére
- és egy vékony tűszúrással a bőrbe juttatják azokat,
- ami után kb. 15–20 perccel később egy csalánszerű kiütés jelenik meg a bőrön.
- Ezt egy piros gyűrű veszi körül, ha az pozitív reakciót jelez az allergénre.
Ezt a klinikai tünetekkel összevetve lehet csak allergiának minősíteni.
Mikor és hogyan kezeljük az allergiát?
Az allergiás betegek gyógyszeres kezelését érdemes a várható szezon előtt egy–két héttel elkezdeni. A tüneti gyógyszerek folyamatos használatával lehet leginkább tompítani a panaszokat. A kezelés alapját az antihisztaminok (tabletták, orrspray-k és szemcseppek) és a helyi szteroid orrspray-k jelentik, amelyek helyileg gátolják a gyulladást. Emellett a sóoldatos orrmosás is segíthet az irritáns anyagok, köztük pollenek eltávolításában.
Az allergénspecifikus immunterápia is segítség lehet a tünetek kezelésében, amely azonban egy hosszabb – minimum három szezonon át tartó – szoros orvosi kontrollt igényel.
Annak érdekében, hogy a pollenszezon kevésbé legyen számunkra megterhelő:
- kezdjük el időben a gyógyszeres kezelést,
- mossunk hajat és cseréljük gyakran a ruhát
- és használjunk légtisztítót és pollenszűrős szúnyoghálót.
