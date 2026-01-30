Bombariadó riadót jelentettek Érden is: a rendőrség már a helyszínen!

Ahogy arról mi is beszámoltunk, pénteken délelőtt több iskolában is bombariadó volt Hajdú-Bihar vármegyében. Most azonban Csőzik László a közösségi médiában osztotta meg a hírt, miszerint Érden is bombariadót jelentettek be.

A rendőrség átvizsgálja a polgármesteri hivatalt a bombariadó miatt Fotó: Illusztráció/Fotó: Gé

Bombariadó van a Városházán! A helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat kapott fenyegetést e-mailen. A rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel kivonult, átvizsgálják a Polgármesteri Hivatal mindkét szárnyát

– írja Érd polgármestere.








