Bombariadó riadót jelentettek Érden is: a rendőrség már a helyszínen!

A helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat kapott fenyegetést. A rendőrség átvizsgálja a polgármesteri hivatalt a bombariadó miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 14:41
Módosítva: 2026.01.30. 15:09
Ahogy arról mi is beszámoltunk, pénteken délelőtt több iskolában is bombariadó volt Hajdú-Bihar vármegyében. Most azonban Csőzik László a közösségi médiában osztotta meg a hírt, miszerint Érden is bombariadót jelentettek be.

A rendőrség átvizsgálja a Polgármesteri Hivatalt a bombariadó miatt.
Bombariadó van a Városházán! A helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat kapott fenyegetést e-mailen. A rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel kivonult, átvizsgálják a Polgármesteri Hivatal mindkét szárnyát

