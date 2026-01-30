Több magyar iskolában is bombariadó volt, kiürítették az épületeket
A rendőrség nyomozást indított.
Sokkoló hírről számolt be a a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportál. Mint írták több vármegyei iskolában is bombariadó volt.
Több iskolában is bombariadó volt pénteken délelőtt
Információik szerint Debrecenben és Hajdúdorogon is több intézményt érintett a veszélyhelyzet. Az ügy kapcsán megkeresték a vármegyei rendőrkapitányságot, akik közölték: nagy valószínűséggel egyetlen helyről érkeztek a fenyegető elektronikus levelek a Hajdú-Bihar vármegyei oktatási intézményekbe.
A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, az épületeket átvizsgálják. Az egyenruhások ez idáig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.
A délelőtti órákban Berettyóújfalu egyik gimnáziumában is bombariadó volt, de Kárpátalján is több tanintézményben rendeltek el bombariadót – írja a haon.hu.
