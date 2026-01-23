Most jött: felcsaptak a lángok Józsefvárosban, rohantak a tűzoltók
Azonnal cselekedniük kellett a lánglovagoknak.
Riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt egy személyautó Budapest VIII. kerületében, a Tömő utcában, a Balassa utcánál, egy parkolóban.
A helyszínen tartózkodók porral oltókkal megkezdték a lángok oltását, amelyet a fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral befejeztek. A tűz következtében két másik gépkocsi is megrongálódott - számol be róla a katasztrófavédelem a honlapján.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre