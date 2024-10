Ágyi poloskák keserítik meg a lakók életét a Józsefvárosban - "Ez úgy csíp, hogy meg lehet zavarodni"

A szeptemberi sorscsapásokkal csak az univerzum akart üzenni - aki emelt fővel viselte, arra most mesés ősz várhat Fotó: Shutterstock

Szinte már mindennapos, hogy aljas csalók hada feni a fogát az internetezők millióira. A csalók változatos módszerekkel igyekeznek megrövidíteni bankszámlánkat vagy éppen elhalászni az adatainkat. Most azonban egy adathalász oldal olyat dobott, amitől a fekete öves netezők is kiakadtak. Az oldal ugyanis valós emberek személyazonosságát nyúlja le, és a nevükben ismerőseiket környékezik meg. Így történt ez Virág Virgíniával is, akire "szomszédja" írt rá. Az asszony ekkor még nem aggódott, de amikor zöldségesként dolgozó szomszédja kijelentette, hogy influenszer akar lenni, akkor már Virgínia is gyanút fogott.

A telefonszámomat kellett neki átküldjem. Azt hittem, beszélni akar velem, így megtettem. Abban a szent pillanatban érkezett a Facebooktól egy üzenet, benne egy kódszámmal. Na, akkor rájöttem, hogy itt valami bűzlik!

- mondta a Metropolnak Virgínia. Nemsokára maga a szomszéd is jelezte, hogy feltörték az oldalát. Virgínia ezért riadót fújt!

Először telefonszámot kért, hogy ne legyen feltűnő, majd megpróbálták megszerezni a Facebook-fiókom belépő kódját, hogy ellopják az oldalamat. Kérlek, legyetek nagyon óvatosak!

- mondta.