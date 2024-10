Rejtélyes alak szólította le a 12 éves lányt a HÉV-en - itt a rendőrség válasza

„Egy férfi 2024. október 1-jén 21 óra 1 perckor tett bejelentést a segélyhívóra, miszerint egy férfi a H5-ös héven leült egy kislány mellé és azt mondta neki, hogy Ő mentős, és ha problémája van, segít neki. A bejelentő azt is elmondta, hogy a beszélgetést a zajtól csak részben hallotta.

A rendőrök a bejelentőt visszahívták, aki elmondta, hogy a HÉV-en utaztak, mikor egy gyanús férfira lett figyelmes, aki leszólított egy kislányt, akinek felajánlotta segítségét. A bejelentő azt is elmondta, hogy a férfi két megállóval hamarabb leszállt a szerelvényről, mint a kislány, és a kislány azt is elmondta neki, hogy a férfit, aki leült mellé nem ismeri, de nem is bántalmazta és erőszakos sem volt vele.

Tekintettel arra, hogy bűncselekmény, szabálysértés, vagy bármilyen intézkedésköteles esemény nem történt, rendőri intézkedés sem volt.”