Meg ne nyisd, ha te is ilyen üzenetet kapsz a Messengeren! Nagy bajod származhat belőle

Mutatjuk a nő adathalásszal folytatott beszélgetését!

A lájkvadász adathalász feltörte Virgínia szomszédjának Facebookját / Fotó: Metropol olvasó

Hoppon maradt, lebukott

A poszt alatt rengetegen reagáltak, így derült ki: már júliusban is a net sötét bugyrában bújt meg a lájkvadász adathalász, és mást is csőbe akart húzni – szerencsére sikertelenül. A Facebook csaló a magyar nő figyelmeztető bejegyzését is figyelte. Riasztó, amit kommentként írt.

„Nem tiltottam le az ál-szomszédom. Folyamatosan világít a messengere, hogy a csaló fent van. Biztos próbálkozik másokat is átverni. Aki feltörte, a csaló írt a figyelmeztető posztomhoz kommentet, hogy helyreállt a fiókja. Szerintem a csaló hihette el, hogy nincs már veszély… Jött rá válaszkomment, hogy aznap még két személyt próbált átvágni az ellopott fiókkal!” - mondta Virgínia.

A nő reméli, másokat sem sikerül a bejegyzése után tőrbe csalnia a lájkvadász adathalásznak. „Nekem ez nem volt új, találkoztam szerencsejátékos behúzós sztorival is, és ezektől már rosszul vagyok. Szerencsére sosem vertek még át eddig, hatalmas mázlim volt!” - zárta szavait Virgínia.