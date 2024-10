„Az egész kerület el van fertőződve, ez rosszabb, mint a Covid” – kétségbe vannak esve a lakók Budapesten, nagy a baj

Az üggyel kapcsolatban megkereste a Józsefvárosi Önkormányzatot, válaszukkal frissítjük cikkünket.

Budapesten bárhol össze lehet szedni az ágyi poloskát

Az ágyi poloska rejtett életmódot él, jelenlétéről gyakran csak akkor szerzünk tudomást, amikor reggel poloskacsípésektől tarkítva ébredünk. Irtása szinte lehetetlen, mindenesetre csak szakemberre bízzuk! Fotó: Harward

Az ágyi poloska nem a koszra jön, gyakorlatilag teljesen mindegy számára, milyen a közege. Terjedése leginkább az influenzára hasonlít. Közösségben is össze lehet szedni, hiszen sosem tudni, hogy a moziban a szomszédunk, egy utas a buszon, vagy éppen a kollégánk otthonról nem hurcolt-e véletlenül magával egy-két poloskát. Kétféleképpen kerülhet a lakásba: vagy a saját lábán, vagy mások beviszik a ruhájukon, a cipő talpán. Az ágyi poloska jelenléte hotelekben, szállodákban, apartmanokban sem ritka. A vérszívó első megjelenésétől a probléma felismeréséig átlag 30 nap telik el, ami azt is eredményezheti, hogy a 30. napon már 50 kikelt ágyi poloskával is lehet számolni. Ebből a kifejlett ivarérett poloska száma elérheti 20-at, amik addigra már akár 80-100 kikelésre váró petét is rakhattak. Kiirtani nagyon nehezen lehet.

Budapesten már 10 éve meg kellett volna kongatni a vészharangot?

Már korábban elkészült Budapest ágyipoloska-térképe, mely megmutatja, mennyire kezd elterjedni Budapesten ez az élősködő. Eszerint a főváros nagyon nem áll jól, szinte alig akad utca, ahol ne lenne regisztrálva fertőzöttség Pesten. Budán a családi házas övezetekben jobb a helyzet, de a panelok ott is lehúzzák a statisztikát. Szalai Károly, az Abatox cég szakértője már korábban is felhívta a figyelmet az ügy komolyságára, illetve ezt szemléltetve egy poloskatérképre. Mint fogalmazott korábban:

A Nagykörút még megúszta, de a belső utcák már nem. A Corvin-negyed szomszédságában volt idő, hogy vörösen izzott az ágyipoloska-fertőzöttségi térkép. A pesti oldal nagyobb lakótelepein szintén elharapódzott a Covid előtt az ágyi poloska. Újpalotára, Káposztásmegyerre, Havanna-lakótelepre költözni már 2016 tájékán is kockázatos vállalkozás volt.Budán még jobb volt a helyzet.