Végre elrendelték az ágyi poloska irtást a rákoskeresztúri iskolában, íme a szülők reakciója

Van egy önkormányzati háztömb, ahonnan több gyerek is jár az iskolába. Onnan indult a poloska invázió. Ha mi otthon ki is irtjuk és ők nem, akkor újra és újra vissza fogják hozni az iskolába. Már egy éve könyörgünk, hogy tegyenek valamit. Nekem már a munkám is majdnem ráment, mert így nem engedtek be dolgozni