Merre lehet? Kocsival ment el otthonról, majd nyom nélkül eltűnt Viktória

Körözési eljárást folytat a Szentendrei Rendőrkapitányság D. Viktória eltűnése miatt. Az 51 éves nő november 22-én, a délelőtti órákban hagyta el szentendrei lakását, majd autójával ismeretlen helyre távozott. Mobiltelefont nem vitt magával: azóta sem tudni, merre lehet az eltűnt nő.

Nagy erőkkel keresik az eltűnt szentendrei nőt / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Nyom nélkül eltűnt egy nő Szentendrén

A személyleírás szerint Viktória 156 centi magas, rövidre vágott, vörösesbarna hajú, barna szemű. Az eltűnéskor kék farmert, szürke-fehér keresztben csíkos kötött pulóvert, fehér sportcipőt viselt

A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri, hogy akik D. Viktóriát látták, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2883 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó számon.

Az eltűnt nő fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!