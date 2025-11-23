Merre lehet? Kocsival ment el otthonról, majd nyom nélkül eltűnt Viktória
A rendőrség most a lakosság segítségét kéri. Úgy tudni, az eltűnt nő a minap elhagyta a lakását, majd ezután kocsival ismeretlen helyre távozott.
Körözési eljárást folytat a Szentendrei Rendőrkapitányság D. Viktória eltűnése miatt. Az 51 éves nő november 22-én, a délelőtti órákban hagyta el szentendrei lakását, majd autójával ismeretlen helyre távozott. Mobiltelefont nem vitt magával: azóta sem tudni, merre lehet az eltűnt nő.
Nyom nélkül eltűnt egy nő Szentendrén
A személyleírás szerint Viktória 156 centi magas, rövidre vágott, vörösesbarna hajú, barna szemű. Az eltűnéskor kék farmert, szürke-fehér keresztben csíkos kötött pulóvert, fehér sportcipőt viselt
A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri, hogy akik D. Viktóriát látták, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2883 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó számon.
Az eltűnt nő fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre